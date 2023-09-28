تكنولوجيا: صور توضح تصميم OnePlus Buds Pro 3 قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة وان بلس لإطلاق إصدارها الجديد من السماعات الللاسلكية OnePlus Buds Pro 3، ولقد إستعرضت صور ثلاثية الأبعاد نشرت اليوم تصميم هذا الإصدار.

تتميز سماعة OnePlus Buds Pro 3 اللاسلكية بتصميم صغير الحجم داخل الأذن تقريباً، إلا أن هذا الإصدار لا يتميز بتصميم ثنائي الألوان كما في الإصدار السابق Buds Pro 2.

وتتميز السماعة بساق بتصميم لامع باللون الأسود، بينما يتميز رأس السماعة بتصميم معتم من السيليكون.

كما تشير التسريبات إلى أن سماعة Buds Pro 3 اللاسلكية بتصميم أخف من الإصدار السابق 4.77 جرام، على أن تأتي حافظة الشحن بنفس التصميم المربع المميز لسماعة Buds Pro 2.

أيضاً تدعم حافظة السماعة معايير IPX4 لمقاومة رذاذ الماء والغبار، بينما تدعم السماعة معايير IP55، كما تضم سماعة OnePlus Buds Pro 3 اثنان من محركات التشغيل مع مضخم صوتيات بحجم 10.4مم، ومكبر صغير بحجم 6 مم.

كما تشير التسريبات إلى أن السماعة تدعم تقنية إلغاء الضوضاء النشطة بقدرة 48 ديسيبل، وتدعم تقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الإقتران السريع Google Fast Pair، والإقتران المزدوج بالأجهزة.

وتضم الحافظة بطارية بقدرة 520mAh، بينما تضم كل سماعة بطارية بقدرة 58mAh لعمر شحن 9 ساعات من التشغيل أو 33 ساعة مع الحافظة.

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