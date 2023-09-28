Counter Strike 2 باستجابة افضل 35% بفضل Nvidia Reflex

اطلقت شركة Valve لعبة Counter Strike 2، أكبر قفزة تقنية في تاريخ لعبة Counter Strike، والذي يحدث لعبة Counter-Strike: Global Offensive الى الجيل الثاني من محرك الألعاب Source، مما يُساعد في رفع وزيادة مستوى واجهة برمجيات الرسومات في اللعبة من أجل زيادة معدل استجابة اللعبة ودقتها؛ حيث عملت Nvidia مع شركة Valve للتأكد من ان معدلات الإستجابة وتأخر استجابة النظام -والتي هي شيء أساسي من أجل الفوز باللعبة- في أكثر القيم المناسبة وفي أقل معدلات تأخر بإضافة تقنية Nvidia Reflex، لنتحدث قليلًا عن التفاصيل.

Counter Strike 2 حيث الفوز يُقاس بأجزاء الثانية

في العاب الـShooting التنافسية مثل Counter strike 2 فمعدلات الإستجابة ومعدل الإطارات تسمح للاعبين بالوصول الى الأهداف الخاصة بهم بشكل أسرع، وان يكون لديهم رد فعل أسرع وزيادة معدل التصويب الخاص بهم، كروت GeForce RTX 40 تقدم أفضل تجربة Counter-Strike 2 بأقل معدل تأخر للنظام بتقنية Nvidia Reflex، معدل التأخر أقل من 15ms في أجهزة الكمبيوتر المختلفة وأعلى معدل إطارات ممكنة، اللاعبون بكروت GPU المتوافقة يمكنهم تفعيل تقنية Nvidia Reflex في اللعبة لتقليل معدل تأخر الإستجابة بنسبة تصل الى 35%.

فيديو لتحديث اللعبة

تقنية Nvidia Reflex

تقنية Nvidia Reflex هي تقنية يجب ان تكون في كل الألعاب، تقليل معدلات تأخير الاستجابة أمر مهم لتكون كل الأحداث ذات الألعاب سريعة مما يعطيك أفضلية تنافسية في المباريات متعددة اللاعبين، وتجعل الألعاب للاعبين الفرديين اكثر استجابة وأكثر متعة، تقنية Nvidia Reflex مُستعملة الآن لدى أكثر من 50 مليون لاعب بشكل شهر، مُتاحة في 9 العاب من افضل 10 العاب تنافسية ومُفعلة عند 90% من لاعبي GeForce ان اكثر من 80 لعبة مدعومة.

فيديو لعبة Counter Strike 2 مع Nvidia Reflex

قياس معدلات التأخير

لاختبار معدلات التأخير في لعبة مثل Conter Strike 2 فإن أداة Nvidia Frameview هي أداة مُخصصة ومُرشحة لأكثر النتائج دقة، مع أداة خاصة بقياس معدل تأخر استجابة الشاشة باسم Nvidia LDAT متاحة أيضًا لمعظم تجارب القياس المحترفة، وحتى انه يمكن التواصل مع مسؤولي العلاقات العامة في Nvidia لمزيد من المعلومات.