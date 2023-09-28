شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تطلق سماعه Quest 3 بقيمة 500 دولار أقل 7 مرات من إصدار أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت ميتا الشركة الأم لفيسبوك عن الإطلاق القادم لـ Meta Quest 3 بقيمة 500 دولار، وهى أحدث سماعات الواقع المختلط التى تتعارض مع Vision Pro الأكثر تكلفة، والتى تخطط Apple لإطلاقها العام المقبل بقيمة 3500 دولار.

كشفت Meta، أن Quest 3 تم إعادة تصميمها من الداخل إلى الخارج، ويتميز "بدقة عرض K4 + Infinite" بفضل شاشتين بدقة 2064 × 2208 لكل عين ومعدل تحديث "تجريبي" يبلغ 120 هرتز، بينما تستخدم سماعات رأس Apple شاشات 4K micro-OLED وتوفر إجمإلى 23 مليون بكسل، وفقاً لموقع macrumors.

كما تم تجهيز Quest 3 بصوت مكانى ثلاثى الأبعاد ونطاق صوت أعلى بنسبة 40% منQuest 2 ، حيث تستخدم Meta شريحة Snapdragon XR2 Gen 2 من Qualcomm لسماعات الرأس، ويوفر ضعف قوة معالجة GPU لـ Meta Quest 2، وتدعم Quest 3 "الألعاب سريعة الحركة، والألوان الكاملة السلسة، والعبور عإلى الدقة."

توفر كاميرتان RGB بدقة أفضل 10 مرات من Quest 2 رؤية للمنطقة المحيطة، ويمكن التعامل مع الكائنات الافتراضية فى مساحتك ألفعلية، وهذا هو جزء الواقع المعزز من سماعة الرأس.

يبلغ وزن Meta Quest 3 515 جرامًا، وهو أثقل قليلاً من Quest 2 ومع ذلك، هناك مظهر بصرى أقل حجمًا بفضل العدسات المسطحة الجديدة، لذلك تقول Meta إن سماعة الرأس أكثر راحة للاستخدام، يوجد حزام ناعم قابل للتعديل يحمله على الرأس، ويمكن تعديل الوجه لتحسين الراحة ومجال الرؤية، ويوجد مجال رؤية أفقى 110 درجة ومجال رؤية عمودى 96 درجة للرؤية المحيطية الممتدة، بالإضافة إلى زيادة الحدة فى مجال الرؤية المركزى بنسبة 25 %، على عكس سماعات رأس Apple، لا يوجد تتبع للعين أو مسح لقزحية العين.

تستخدم Meta Quest 3 وحدتى تحكم Touch Plus اللتين تعملان بمثابة "امتداد طبيعي" لليدين وتوفران ردود فعل لمسية ملموسة، تستخدم Meta أيضاً أجهزة استشعار الرؤية الحاسوبية والتعلم الآلى لمتابعة إيماءات اليد، وهناك سلسلة من الكاميرات التى تتيح التنقل بدون وحدة تحكم.

يستمر تشغيل Meta Quest 3 لمدة تصل إلى 2.2 ساعة لكل شحنة فى المتوسط، ولا يتضمن حزمة بطارية خارجية، ويستمر جهاز Apple Vision Pro أيضًا لمدة ساعتين عند توصيله ببطاريته الخارجية، لكنه يمكن أن يعمل طوال اليوم عند توصيله بمصدر طاقة.

تشمل الميزات الأخرى ذاكرة وصول عشوائى (RAM) سعة 8 جيجابايت، وشبكة Wi-Fi 6E، ومؤشر LED يتيح للأشخاص القريبين معرفة متى تكون الكاميرات قيد الاستخدام، ودعم الاتصال بجهاز كمبيوتر باستخدام كابل Meta Quest Link وAir Link.

يبلغ سعر Meta Quest 3 499.99 دولارًا أمريكيًا لسعة تخزين تبلغ 128 جيجابايت ويمكن طلبها مسبقًا من موقع Meta الإلكترونى بدءًا من اليوم، ومن المقرر أن تبدأ الطلبات فى الوصول فى أكتوبر.