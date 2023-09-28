شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Epic Games تطلب من المحكمة العليا إعادة النظر فى حكم أبل بشأن الاحتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت Epic Games من المحكمة العليا الأمريكية مراجعة الحكم الصادر في عام 2021 والذي برأ شركة Apple من انتهاك قوانين مكافحة الاحتكار، وفقًا لتقرير بلومبرج، ادعى صانع Fortnite سابقًا أن شركة Apple انتهكت قانون المنافسة غير العادلة في كاليفورنيا، مشيرًا إلى أن متجر التطبيقات يحظر على المطورين توجيه المستخدمين إلى أنظمة دفع أخرى تابعة لجهات خارجية، و أيدت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة في الولايات المتحدة قرار المحكمة لعام 2021 في أبريل، ووجدت أن ممارسات شركة أبل كان لها "تأثير كبير مضاد للمنافسة يضر المستهلكين"، لكنها لم تستوف معايير قضية مكافحة الاحتكار.

وإذا فازت Epic فى دعوتها، فقد تخسر شركة Apple مصدرًا كبيرًا للإيرادات، حيث تأخذ الشركة حصة من جميع المشتريات التي تتم من خلال متجر التطبيقات الخاص بها، والتي يمكن أن تصل إلى 30%.

وكانت Epic Games هي أعلى صوت يحتج على هذه النسبة، على الرغم من أن شركات أخرى مثل Spotify وTile تعد أيضًا جزءًا من التحالف من أجل تحرير نسبة التطبقات.

حققت Epic ونظيراتها نجاحًا أكبر في تغيير الوضع الراهن خارج الولايات المتحدة، حيث قضت السلطات في كل من كوريا الجنوبية وهولندا بأنه يجب على شركة Apple السماح بمدفوعات طرف ثالث، على الرغم من أن شركة Apple لا تزال تحصل على تخفيض كبير باعتباره "معاملة" مصاريف، ويشاع أيضًا أن شركة Apple تقوم بإعداد الدعم لمتاجر تطبيقات الطرف الثالث استجابةً لقانون الأسواق الرقمية التابع للاتحاد الأوروبي.

وتقول بلومبرج إن المحكمة العليا يمكن أن تقرر ما إذا كانت ستنظر في القضية قبل نهاية العام وفى هذه الأثناء، لا تزال لعبة Fortnite غير متاحة على متجر التطبيقات، لقد كانت غائبة منذ أغسطس 2020، عندما حظرت Apple اللعبة بعد أن أضافت Epic طرق دفع بديلة لتجاوز قطع متجر التطبيقات.

وتخوض Epic أيضًا معركة قانونية مع Google بشأن ممارسات مماثلة، وتزعم كل من Epic وMatch Group، التي تدير تطبيقات المواعدة مثل Hinge وTinder، أن Google تسيء استخدام سيطرتها على توزيع تطبيقات Android من خلال متجر Play من خلال فرض رسوم ومتطلبات غير عادلة لعمليات الشراء داخل التطبيق. ومن المفترض أن تبدأ هذه المحاكمة في الأسابيع القليلة المقبلة.