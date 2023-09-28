تقلبات جوية في أول أسبوع دراسة.. حالة الطقس في مصر الأيام القادمة

الشارقة - اميمة ياسر - أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك انخفاضا في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية، مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد تكون رعدية أحيانا.



جاء ذلك في بيان الأرصاد الجوية بحالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة، اعتبارا من اليوم الخميس وحتى الثلاثاء المقبل، مشيرة إلى أن الشبورة هي الصفة المميزة للأجواء.

وقالت الأرصاد: يسود خلال الفترة المشار إليها سابقا، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء،

كما أن انخفاض معدلات الرطوبة ليلا على أغلب الانحاء يزيد من الشعور ببرودة الطقس.

نشاط الرياح

وتوقعت هيئة الأرصاد تعرض البلاد لنشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة من اليوم، وتصل الي شمال الصعيد.

وقالت الأرصاد: تكون السحب المنخفضة والمتوسطة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية صباحا، مما يساعد في تلطيف الأجواء.

شبورة على الطرق السريعة

ووجهت الأرصاد لقائدي المركبات تحذيرا من شبورة مائية كثيفة تتركز على الطرق وتتسبب في ضعف الرؤية، مطالبة بالحذر أثناء القيادة على الطرق المؤدية إلي القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، ومن وإلى الطرق المؤدية من وإلي المسطحات المائية.

ارتفاع الأمواج

على البحر الأحمر، فهي معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 إلى 1 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية.



وفيما يلي بيان درجات الحرارة من الخميس وحتى الثلاثاء المقبل