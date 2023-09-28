Galaxy S23 FE يظهر في فيديو جديد بتصميم لامع جاذب للبصمات

لا تزال تسريبات Galaxy S23 FE تنتشر وسامسونج لا تحاول ان تخفي التسريبات بقوة عظيمة، آخر التسريبات هو فيديو ظهر للهاتف على موقع يوتيوب يُظهر الهاتف الجديد في تصميمه، الذي ان صدقنا القول هو يشبه تصميمات هواتف 2023 كلها من سامسونج، كل الهواتف في كل الفئات تحمل نفس التصميم بلا فروق وبلا اختلافات الا قليل القليل، الفيديو يُوضح ان سامسونج تذهب الى الزجاج اللامع في هذا الهاتف بدلًا من الزجاج المُصنفر الذي استعملته في S23 العادي، فما التفاصيل؟

تسريب فيديو جديد لهاتف Galaxy S23 FE

نشر شخص على اليوتيوب مقطعين قصيرين لهاتف S23 FE الذي يتسرب الفترة الأخيرة بشدة ويتهافت المهتمون بالتقنيات على معرفة كل ما هو جديد في الهواتف وما تخبأ لنا سامسونج في جعبتها بهذا الهاتف الجديد، الهاتف يظهر من المقطعين بلون أسود او كما تسميه سامسونج Graphite مع إطار اقرب للون الفضي بالإضافة الى غطاء خلفي زجاجي لامع، الذي يبدو انه سيكون جاذبًا ومحبًا لبصمات الأصباع، الهاتف يأتي كعادة أي هاتف FE بكاميرات خلفية ثلاثية وحواف أكبر من الموجودة في S23، لكن بشكل عام فالهاتف مشابه بشكل كبير ومُطابق لهواتف سامسونج الرائدة

الفيديو الأول

الفيديو الثاني

على أي حال Samsung Galaxy S23 FE يتسرب بأنه سيحمل معالج Samsung Exynos 2200 في معظم الأسواق وQualcomm Snapdragon 8 Gen 1 في الأسواق الأمريكية، تلك المعالجات استعملتها سامسونج في سلسلة هواتف S22 من عام 2022، وهو أمر محبط نوعًا ما كنت آمل ان يحمل الهاتف معالجات افضل او حتى ان يصدر بالـSnapdragon 8 + Gen 1 لكن هذا لن يحدث، باقي المواصفات تبدو وكأنها نفس مواصفات أي FE بكاميرا أساسية 50MP وTelephoto بدقة 8MP وUltrawide بدقة 12MP مع بطارية بسعة 4500mah وشاشة 120Hz.

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