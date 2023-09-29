تكنولوجيا: شاشة MSI G32CQ5P 31.5 تنطلق بتصميم منحني ومعدل تحديث 170Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت MSI اليوم عن شاشة الألعاب المنحنية MSI G32CQ5P 31.5 التي تدعم معدل تحديث 170Hz، وتضم لوحات VA.

تتميز شاشة MSI G32CQ5P بحجم 31.5 إنش، بإنحناء 1500R، كما تدعم الشاشة جودة عرض WQHD أو بدقة 2560 في 1440 بيكسل بآداء مميز بتفاصيل أكثر دقة وإحترافية في الألعاب.

كما تتميز الشاشة بمعدل تحديث 170Hz، وإستجابة سريعة عند 1 مللي ثانية في MPRT، أيضاً تدعم الشاشة تقنية Adaptive-Sync، مع خفض تمزق الإطارات في الألعاب.

أيضاً تدعم شاشة MSI G32CQ5P محتوى HDR، كما تعمل على تعزيز جودة عرض الصور، مع ألوان مشرقة وتباين أعلى، كما تدعم الشاشة زاويا عرض 178 درجة أفقياً ورأسياً.

وترتكز الشاشة على VESA وتدعم عدد من الإختيارات للإمالة بين 5 إلى 20 درجة، والتدوير بين بين 30 إلى 30 درجة، وضبط الإرتفاع من صفر إلى 90مم.

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