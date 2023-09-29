شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إطلاق ChromeOS 117 بمظهر جديد وتحكم أفضل فى الشحن والكاميرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضيف جوجل عرضًا جديدًا للإعدادات السريعة بأزرار أكبر وشحن متكيف وعرض منفصل للإشعارات ومجموعة من الميزات الجديدة الأخرى، وفقا لتقرير theverge.

وتعمل جوجل على دفع تحديث كروم OS الجديد الذى يقدم ترقيات مهمة، بما في ذلك المظهر الجديد وبعض عناصر التحكم المفيدة في شحن البطارية وإعدادات إمكانية الوصول إلى الألوان المميزة والمزيد ( عبر 9to5Google ).

ويعتمد ChromeOS، الآن في الإصدار الثابت 117 ، فلسفة التصميم "Material You" من Google، وهو المظهر الجديد الجذري الذي تم تقديمه على Android 12 في عام 2021 ، ويظهر التغيير بشكل أكثر بروزًا في عرض الإعدادات السريعة المعاد تصميمه والذي أصبح الآن أسهل في التحديد (و read) أزرار مستطيلة لشبكة Wi-Fi وBluetooth وإعدادات أخرى مقارنة بأيقونات الدائرة الصغيرة السابقة.

وستحصل أجهزة ChromeOS المحدثة أيضًا على لوحة إشعارات جديدة في أسفل يمين الشاشة، مما يتيح لك وصولاً أسهل إلى الرسائل الجديدة ورسائل البريد الإلكتروني والتنبيهات الأخرى من التطبيقات.

كما يحصل التقويم أيضًا على طريقة عرض Up Next تمت ترقيتها مع إمكانية الانتقال بسهولة إلى مكالمات الفيديو، بالإضافة إلى ذلك، هناك مؤشرات خصوصية جديدة توضح متى تكون الكاميرا والميكروفون قيد الاستخدام في منطقة الحالة أسفل يمين الشاشة.

ويتيح لك البرنامج الجديد أيضًا العثور على مواصفات جهاز Chromebook (أو جهاز ChromeOS آخر)، مثل وحدة المعالجة المركزية وذاكرة الوصول العشوائي، من خلال بحث بسيط في Launcher ، على عكس في السابق، كانت هناك خطوات معقدة للعثور على ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، وكانت المعلومات الأخرى تتطلب مساعدة تطبيقات الطرف الثالث مثل Cog للكشف عنها.

وللمساعدة في إطالة عمر البطارية، يتمتع ChromeOS الآن بشحن تكيفي يمكنه الاحتفاظ بالشحن بنسبة 80 % واستخدام التعلم الآلي للتنبؤ بموعد قيام المستخدم بفصله حتى يتمكن من الشحن بنسبة 100 % قبل ذلك الوقت. (يمكنك الوصول إلى الميزة بالانتقال إلى الإعدادات > الجهاز > الطاقة > الشحن التكيفي.)

وأخيرًا، تضيف Google ألوانًا مميزة جديدة حتى يتمكن المستخدمون الذين يعانون من قصور في رؤية الألوان من التنقل بشكل أفضل في الواجهة، ويمكن العثور على هذه الميزة في إعدادات إمكانية الوصول لنظام ChromeOS ضمن "العرض والتكبير".