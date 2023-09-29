شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطلق ميزة iPhone Wallet لمستخدمى المملكة المتحدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة Apple ميزة iPhone Wallet الجديدة في الإصدار التجريبي والتي تتيح لمستخدمي المملكة المتحدة رؤية رصيد حساباتهم الحالي، إلى جانب الودائع والمدفوعات الأخيرة، حسبما أفاد موقع 9to5Mac، وهذة الميزة مدعومة من Open Banking API في المملكة المتحدة، ويأتي بعد شراء Apple لشركة Credit Kudos، وهي شركة تستخدم Open Banking لمنح المستخدمين لمحة عن صحتهم المالية وجدارتهم الائتمانية.

وتصل الميزة الجديدة، التي تعرض أيضًا للمستخدمين أرصدتهم بعد شراء شيء ما باستخدام Apple Pay، كجزء من الإصدار التجريبي للمطورين iOS 17.1 ، ويجب على المستخدمين أولاً ترخيص ذلك من خلال تطبيق Wallet، ثم المصادقة باستخدام تطبيق البنك الخاص بهم أو موقع الويب الخاص بهم، وسيتم تخزين جميع البيانات المصرفية بشكل صارم على أجهزة المستخدمين وليس على خوادم Apple، وفقا لتقرير engadget.

وتعد إضافة Wallet إحدى ميزات Apple النادرة التي يتم عرضها لأول مرة في منطقة خارج الولايات المتحدة، ولا تتوفر لدى Apple بطاقة Apple Card الخاصة بها في المملكة المتحدة حتى الآن، لذا فهي لاعب صغير نسبيًا في المنطقة حتى الآن.

وفي الوقت نفسه، فإن شرائها لـ Credit Kudos يمنحها اتصالات رئيسية في الخدمات المصرفية المفتوحة، و تستفيد واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بالشركة الأخيرة من النظام الأساسي المصرفي المفتوح في المملكة المتحدة لتحليل بيانات الحساب المصرفي، بهدف مساعدة مقدمي الخدمات المصرفية على اتخاذ قرارات أسرع وأفضل للأشخاص الذين يبحثون عن قروض أو خدمات مالية أخرى.

وتعد الخدمات المصرفية المفتوحة التي تجبر البنوك التسعة الكبرى في المملكة المتحدة على نشر بياناتها بشكل آمن وموحد فريدة من نوعها في المنطقة وغير موجودة في الولايات المتحدة (رغم أن الحكومة تعمل على إيجادها)، وقدمت أوروبا نظامًا مشابهًا يسمى PSD2 في عام 2020 وهما متشابهان، لذلك يمكن لشركة Apple جلب نفس الميزات إلى أوروبا، حيث تهيمن بشكل فعال على أنظمة الدفع القائمة على الهواتف الذكية باستخدام Apple Wallet.