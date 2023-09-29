تكنولوجيا: كيفية إزالة الصوت من مقاطع فيديو قبل مشاركته على واتساب

القاهرة - سامية سيد - أضاف تطبيق واتساب الكثير من الميزات المفيدة، وإحدى هذه الميزات تتيح لك إزالة الصوت من مقاطع الفيديو قبل إرسالها في الدردشات أو إضافتها إلى حالة واتساب.

يمكن أن تكون ميزة كتم الفيديو مفيدة إذا كنت ترغب في مشاركة مقطع فيديو على واتساب بدون الصوت.

كيفية استخدام ميزة كتم الفيديو في واتساب

قم بتثبيت أحدث إصدار من واتساب، ثم افتح أي دردشة واتساب.