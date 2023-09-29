شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إزالة الصوت من مقاطع فيديو قبل مشاركته على واتساب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أضاف تطبيق واتساب الكثير من الميزات المفيدة، وإحدى هذه الميزات تتيح لك إزالة الصوت من مقاطع الفيديو قبل إرسالها في الدردشات أو إضافتها إلى حالة واتساب.
يمكن أن تكون ميزة كتم الفيديو مفيدة إذا كنت ترغب في مشاركة مقطع فيديو على واتساب بدون الصوت.
كيفية استخدام ميزة كتم الفيديو في واتساب
قم بتثبيت أحدث إصدار من واتساب، ثم افتح أي دردشة واتساب.
2- اضغط على أيقونة المرفق في الأسفل وانقر على أيقونة الكاميرا إذا كنت تريد تسجيل مقطع فيديو أو اضغط على أيقونة المعرض لتحديد مقطع فيديو.
3- سيظهر لك الآن الفيديو على الشاشة ويمكنك تعديله هنا، اضغط على أيقونة مكبر الصوت في الجزء العلوي الأيسر لإزالة الصوت من الفيديو.
4- بمجرد الانتهاء، يمكنك مشاركة الفيديو بدون صوت على WhatsApp.
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