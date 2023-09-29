شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بتتغير.. كيف ستبدو الألوان على الكواكب الأخرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعلم أن الدماغ البشري جيد في التكيف مع ظروف الإضاءة المختلفة، فيحدث هذا بشكل طبيعي مع تقدمنا في العمر على سبيل المثال، حيث تصبح عدسات عيون كبار السن أكثر اصفرارًا تدريجيًا مقارنة بما كانوا عليه عندما كانوا أصغر سناً، ومع ذلك، فإنهم لا يرون الألوان بهذه الطريقة، لأن أدمغتهم تقوم بتصحيح الفرق، ولكن كيف يمكن لعقلك أن يتكيف مع الألوان في بيئة جديدة تمامًا، بيئة غير موجودة على الأرض؟

وفقا لما ذكره موقع "Space"، قال مايكل ويبستر، عالم الرؤية الإدراكية في جامعة نيفادا، رينو، "من المرجح أن يتم تطبيق نفس الآلية التي تصحح العدسات الصفراء عندما يسافر رواد الفضاء إلى كوكب آخر يومًا ما، واعتمادًا على الألوان السائدة في بيئتهم الجديدة، سيتكيف دماغ مستكشف الفضاء ليدركها بشكل أكثر حيادية".

وأضاف ويبستر: "توقعاتي هي أنه عندما ينتقل الناس إلى المريخ، فإن الكوكب الأحمر لن يبدو أحمر بالنسبة لهم مع مرور الوقت، وبدلاً من ذلك، ستبدأ تضاريس المريخ الصدئة في الظهور باللون البني أو الرمادي، وستبدأ سماء المريخ في الظهور بلون أكثر زرقة، وليس بنفس اللون الأزرق الموجود على الأرض، ولكنها أقل برتقالية بكثير مما تبدو لنا الآن.

هذا لا يعني أن كل سماء الكائنات الفضائية ستبدو زرقاء بالنسبة لنا مع مرور الوقت، حيث سيعتمد ذلك على اللون السائد للضوء القادم عبر الغلاف الجوي فيما يتعلق بالألوان السائدة في المناظر الطبيعية. عكس اللون البرتقالي على عجلة الألوان هو اللون الأزرق، لذلك من المرجح أن تصبح كذلك، ولكن إذا تمكنت من السفر إلى كوكب خارج المجموعة الشمسية به نباتات أرجوانية وسماء ذهبية، على سبيل المثال، فقد يتكيف دماغك بشكل مختلف.