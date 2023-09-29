تكنولوجيا: ماذا تقول خلفية الفيديو الخاصة بك فى Zoom عنك؟

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة كيف يمكن لخلفية Zoom أن تؤثر على الانطباع الأول الذي تتركه، حيث يقول باحثون من جامعة دورهام، إن الأشخاص الذين يجلسون أمام النباتات المنزلية أو خزائن الكتب يعتبرون الأكثر جدارة بالثقة، وفي المقابل، فإن الأشخاص الذين يستخدمون خلفيات جديدة مثل الشواطئ أو الحيوانات يعتبرون الأقل كفاءة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قد أظهرت الدراسات السابقة أهمية الانطباعات الأولى، سواء كان ذلك في الحكم الجنائي أو في الموعد الأول، ولكن حتى الآن، لم يكن هناك سوى القليل من الأبحاث حول انطباعاتنا الأولى عن مكالمات الفيديو، وللتحقق من ذلك، طلب الباحثون من 167 شخصًا بالغًا مشاهدة الصور الثابتة التي يبدو أنها تم التقاطها أثناء مكالمة فيديو.

وأظهرت كل صورة وجه رجل أو امرأة، إما مبتسما أو بتعبير محايد، وكانت الخلفية إما غرفة معيشة، أو غرفة معيشة غير واضحة، أو نباتات منزلية، أو خزانة كتب، أو جدار فارغ، أو صورة جديدة لحيوان على جبل جليدي.

طُلب من المشاركين تقييم مدى كفاءة وجدارة الثقة في نظرهم إلى كل وجه، وكشفت النتائج أن الأشخاص الذين يجلسون أمام نبات منزلي أو خزانة الكتب يعتبرون الأكثر جدارة بالثقة والكفاءة، في المقابل، تم تصنيف الأشخاص على أنهم الأقل كفاءة أو جديرة بالثقة عندما جلسوا أمام مكان للعيش أو أمام صورة جديدة.

كما تم اعتبار الأشخاص المبتسمين أكثر جدارة بالثقة وكفاءة من الوجوه المحايدة، في حين تم تصنيف النساء أيضًا بدرجة أعلى من الرجال، وبناءً على النتائج، يقترح الباحث أنه لترك انطباع جيد في مكالمة فيديو، يجب عليك اختيار خلفية بها نباتات منزلية أو خزانة كتب، ورسم ابتسامتك الأفضل.

وقال الباحثون بقيادة الدكتور بادي روس: "يوضح هذا البحث كيف يمكن أن تؤثر خلفيات Zoom لدينا على الانطباعات الأولى التي نتركها".

وأضافوا، "إذا كنت تريد أن تبدو جديرًا بالثقة والكفاءة، فهناك بعض الخلفيات التي يجب عليك استخدامها والبعض الآخر يجب عليك تجنبه بالتأكيد."