شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة متابعة قناة على واتساب.. دليلك خطوة بخطوة والان مع تفاصيل الخبر
لذلك إذا كنت ترغب في متابعة قناة واتساب، اتبع الخطوات التالية:
الخطوة 1: قم بتحديث تطبيق WhatsApp إلى الإصدار الأحدث
الخطوة 2: افتح التطبيق على هاتفك الذكي
الخطوة 3: ستلاحظ وجود علامة تبويب تحديثات جديدة بجوار علامة تبويب الدردشات
الخطوة 4: اضغط على علامة التبويب التحديثات
الخطوة 5: ستلاحظ تحديثات الحالة من أصدقائك وخيار القنوات أسفل تحديثات الحالة
الخطوة 6: اضغط على خيار البحث عن القناة وابحث عن القناة التي ترغب في متابعتها
الخطوة 7: ستظهر بعد ذلك قناة واتساب التي تريدها، اضغط على زر المتابعة وابدأ في تلقي آخر التحديثات حول شخصيتك المفضلة
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