شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة Counter-Strike 2 متاحة الآن .. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت أخيرًا لعبة Counter-Strike 2 للمستخدمين وهى الترقية المرتقبة للعبة CS: GO، حيث أعلنت شركة Valve اليوم أنها ستطلق CS2، والتي تأتي مع بعض التحديثات الرئيسية مثل قنابل الدخان المحسنة، والخرائط المعاد تصميمها، وميزات الشبكة المحسنة.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فبعد سنوات من الشائعات، أعلنت Valve عن CS2 في مارس وفتحت اختبارًا محدودًا، وتعتمد اللعبة المحدثة على محرك Valve's Source 2، مما يمنح اللعبة عملية تجميل تشتد الحاجة إليها، وصوتًا مُعاد صياغته، وتحسينات في واجهة المستخدم، وأدوات ورشة عمل مجتمعية مُحدثة.

وحتى أن هناك "طريقة لعب جديدة مستقلة عن معدل التجزئة" يصفها Valve كطريقة للخوادم "لمعرفة اللحظة الدقيقة التي تبدأ فيها الحركة، أو يتم إطلاق الرصاصة، أو" رمي "نادى".

ويمكنك تنزيل CS2 سعة 27 جيجابايت مجانًا من Steam، حيث تحل قائمته محل CS: GO الذي مضى عليه أكثر من 10 سنوات مباشرةً، كما أن جميع العناصر التي جمعتها في CS:GO ستكون متاحة في CS2، بينما ستحصل أسلحة المخزون أيضًا على مظهر محسّن بفضل محرك Source 2.

متطلبات تشغيل لعبة Counter-Strike 2 بالنسبة لنظام التشغيل Windows، يتضمن الحد الأدنى من المتطلبات نظام التشغيل Windows 10، وIntel Core i5 750 أو أعلى (معالجات وحدة المعالجة المركزية رباعية النوى)، وذاكرة الوصول العشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت، وبطاقة رسومات بسعة 1 جيجابايت كحد أدنى مع توافق DirectX 11 ودعم Shader Model 5.0، ومساحة تخزينية متاحة تبلغ 85 جيجابايت.

بالنسبة لنظام التشغيل SteamOS + Linux، يجب أن يعمل الجهاز على Ubuntu 20.04 أو أعلى، وأن يحتوي على وحدة المعالجة المركزية Intel Core i5 750 (أو أعلى) مع 4 مؤشرات ترابط لوحدة المعالجة المركزية، "AMD GCN+ أو NVIDIA Kepler+" مع برامج تشغيل Vulkan محدثة ومساحة تخزين تبلغ 85 جيجابايت، وعلاوة على ذلك، يوصى بشدة بالحصول على بطاقة صوت ودعم "VK_EXT_graphics_pipeline_library".