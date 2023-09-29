شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ChatGPT يمكنه الآن تصفح الويب فى الوقت الفعلى.. كيف تستفيد من التحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت OpenAI اليوم أن ChatGPT يمكنه البحث في الويب عن المعلومات الحالية فى الوقت الفعلى، وذلك لتقديم إجابات مأخوذة مباشرة من المصادر "الحالية والموثوقة"، والتي تستشهد بها في ردوده.

ويمكن لـ Bing Chat من Microsoft على نظام Windows وفي متصفح Edge، أن تعيد بالفعل معلومات مباشرة من الويب، وكذلك الحال مع Bard من Google في Chrome والمتصفحات الأخرى، وهو ما يعنى أن ChatGPT أصبح قادر على القيام بنفس الأمر.

ومن المربك بعض الشيء أن تجعل ChatGPT يبحث في الويب، حيث توفر الشركة تعليمات لإصدار المتصفح، وبافتراض أن لديك اشتراكًا، فيمكن الوصول إليها من : قائمة النقاط الثلاث > الإعدادات > الميزات الجديدة > التصفح باستخدام Bing، وبعد ذلك، ابدأ محادثة جديدة، وانقر على GPT-4، ثم "التصفح باستخدام Bing"، ثم يجب أن تعرض عمليات البحث الخاصة بك معلومات من مواقع الويب الحالية.

وأضافت شركة OpenAI القدرة على تصفح الإنترنت من خلال تطبيق ChatGPT iOS في أواخر يونيو، لكنها قامت بسحبها بسرعة، حيث اكتشف المستخدمون أن بإمكانهم إقناع برنامج الدردشة الآلي بمنحهم محتوى محمي بنظام حظر الاشتراك غير المدفوع عن طريق تغذية عنوان URL إليه مباشرة.

ومنذ ذلك الحين، بدأ الزاحف الآلي التابع لشركة OpenAI والذي يغذي النموذج الذي يشغل ChatGPT بالمعلومات، في تعريف نفسه بوكيل المستخدم حتى تتمكن المواقع من تصفية نفسها من تحليلها من خلال تحديثات لملف Robots-txt الخاص بها الذي يمنع ذلك.

وإذا قمت بالاشتراك في إحدى خطط OpenAI وترغب في تجربة ميزة التصفح باستخدام Bing، فإليك تعليمات الشركة:

انقر فوق "الملف الشخصي والإعدادات"

حدد "ميزات بيتا"

قم بالتبديل إلى "التصفح باستخدام Bing"

اختر تصفح باستخدام Bing في المحدد ضمن GPT-4.