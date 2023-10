شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Epic Games تسرح 830 موظفًا لديها.. كيف ستؤثر على عالم الألعاب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث لبلومبرج أنه من المتوقع أن تقوم شركة Epic Games المطورة للعبة Fortnite بتسريح 16% من قوتها العاملة، وفي بيان صادر عن تيم سويني رئيس الشركة، أكدت Epic أن تسريح العمال سيؤثر على حوالي 830 موظفًا.

وكتب أن الشركة تعتزم بيع Bandcamp - وهي شركة مستقلة لمتجر الموسيقى استحوذت عليها Epic العام الماضي - إلى منصة ترخيص الموسيقى Songtradr وفصل SuperAwesome، وهي شركة "تكنولوجية للأطفال" متخصصة في إنشاء تجارب آمنة عبر الإنترنت للأطفال.

ويوضح أيضًا أن عمليات تسريح العمال هي نتيجة "لإنفاق الشركة أموالًا أكثر بكثير مما نكسبه"، والجدير بالذكر أن سويني لا يعتذر لموظفيه عن اتخاذ قرارات العمل التي أدت إلى تعطيل حياة أكثر من 800 شخص، مكتفيًا بالقول إن "تفاؤله" بأن مثل هذا الإنفاق لن يؤدي إلى تسريح العمال كان "غير واقعي".

كانت هناك شائعات بأن Epic كان من المتوقع أن تنفذ عمليات تسريح للعمال هذا العام، ووفقًا لمراسل Verge Alex Heath، كانت الشركة تسعى إلى الاستثمار وتوقعت أن عمليات تسريح العمال كوسيلة لتقليل النفقات قد تسهل جمع الأموال.

لقد كانت بضعة أشهر صعبة بالنسبة لصناعة ألعاب الفيديو، وبعد سلسلة من عمليات الاستحواذ رفيعة المستوى، بما في ذلك شراء حقوق الملكية الفكرية لـ The Lord of the Rings، ألغت Embracer Group عدة مشاريع، وأغلقت استوديوًا بأكمله، وقد تبيع استوديوًا آخر بعد فشل صفقة استثمار بقيمة 2 مليار دولار.

وقامت Activision Blizzard مؤخرًا بتسريح الموظفين في قسم Hearthstone بعد تسريح الموظفين في قسم الرياضات الإلكترونية في وقت سابق من هذا العام، وشهدت BioWare أيضًا عمليات تسريح للعمال، بما في ذلك الموظفين القدامى المعروفين بمساهماتهم في الألعاب التأسيسية مثل Mass Effect وDragon Age.

وحتى في وقت سابق من اليوم، أعلنت Sega أنها ألغت لعبة إطلاق النار المباشرة Hyenas قبل إطلاق اللعبة ومن المتوقع تسريح العمال في Creative Assembly لمطور اللعبة، والآن، مع توقع أن تؤثر عمليات تسريح العمال في Epic على عدد مذهل من الأشخاص، يبدو أن سوق وظائف ألعاب الفيديو سيكون ضيقًا كما كان من قبل.