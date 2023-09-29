تكنولوجيا: تقرير: إعلانات Bing Chat ترسل المستخدمين لمواقع إلكترونية خبيثة

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة مكافحة الفيروسات Malwarebytes أن خدمة Bing Chat القائمة على الذكاء الاصطناعي من مايكروسوفت، ترسل المستخدمين في بعض الحالات إلى مواقع ويب خبيثة يمكن أن أجهزتهم ببرمجيات ضارة، وذلك وفقا لتقرير ديجيتال تريند.

ووفقا للشركة الأمنية يعرض Bing Chat إعلانات البرامج الضارة التي ترسل المستخدمين إلى مواقع الويب الضارة بدلاً من فلترتها، ومع ذلك، تكمن المشكلة في أنه من السهل جدًا على الجهات الفاعلة السيئة شراء إعلان من أجل الترويج لموقع ويب يتنكر كوجهة مشروعة، وإذا لم تكن حذرًا، فقد ينتهي بك الأمر إلى الوقوع ضحية لهذا الطعم والتبديل.

وبعد مزيد من التحليل، وجدت Malwarebytes أن موقع الويب المزيف أعاد توجيه الزائرين إلى موقع ثانٍ يمتلك عنوان ويب مشابهًا جدًا لعنوان URL الرسمي للتطبيق الحقيقي ، ثم يطلب من المستخدمين تنزيل برامج ضارة يمكن أن تلحق الضرر بأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

ويشير الحادث إلى أن Microsoft قد تفعل الكثير لحماية مستخدميها من الإعلانات الضارة التي يتم تقديمها من خلال Bing Chat، وفى الوقت الحالى يجب أن تكون حذرًا للغاية عند الضغط فوق الروابط التي يوفرها Bing Chat، وقد يكون من الأفضل الالتزام بمحرك بحث قياسي وتثبيت أداة حظر الإعلانات لمنع وصول الإعلانات الضارة إليك.