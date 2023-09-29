شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هتخلى الميت يتكلم .. تقنية "افتراضية" ستغير شكل الجنازات 2050 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خبراء تكنولوجيون، أن تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والهندسة الوراثية ستغير الجنازات والطقوس المتعلقة بالموت إلى الأبد، مع وجود إصدارات الواقع الافتراضي في متناول اليد، ويمكن أن تتخذ النصب التذكارية شكل فطريات مرتبطة بالحمض النووي للمتوفى.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال لوك بودكا، استراتيجي الذكاء الاصطناعي في شركة Definition، إنه في المستقبل، قد يتمكن الأقارب في الجنازات من التحدث إلى أقاربهم المتوفين، وذلك بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي، وقد يعني ذلك، على سبيل المثال، أن الشخص المتوفى يمكنه إلقاء خطاب في جنازته.

وأضاف بودكا، "نحن قادرون بالفعل على تكرار نغمة صوت المتوفى طالما أن هناك ما يكفي من المحتوى عبر الإنترنت لاستخدامه".

وأوضح بودكا "لقد وضعناها في الجزء العلوي من نموذج لغة كبير مثل ChatGPT، ومرحبًا أنك تجري محادثة مع شخص من الماضي مثل ونستون تشرشل"، مضيفا، "تتحدث الشركات إلينا الآن عن مزج "أصوات" شخصيات من التاريخ".



فطريات مضيئة





النصب التذكارية الحية مع الحمض النووي للشخص الميتيمكن أن تكون النصب التذكارية في المستقبل، كائنات حية مثل الأشجار أو حتى عيش الغراب المضيء بيولوجيًا، والمقترن بأجزاء من الحمض النووي للمتوفى.

ولعل فكرة "شواهد القبور المعدلة وراثيا"، مع الأشجار التي تحمل "الحمض النووي" من المتوفى ليست جديدة، ولكن مشروع عام 2004 وجد أن الإجراء كان مكلفا ومعقدا.

لكن المحامي وخبير التكنولوجيا تاتفيداس سوتكوس، الذي يعمل في Glow Bar London، قال إن ذلك قد يصبح حقيقة في المستقبل.

وقال سوتكوس: "بالاستفادة من التكنولوجيا الحيوية، يمكن أن تصبح النصب التذكارية للمستقبل كائنات حية".

تخيل شجرة معدلة وراثيا تنمو وتتغير استجابة للزوار، أو كائنات مضيئة بيولوجيا تضيء القبر، مع تأثر سطوعها ولونها بشكل مباشر بالحمض النووي للمتوفى.



استخدام الواقع الافتراضي لحضور الجنازة استخدام الواقع الافتراضي لحضور الجنازة وقال ماثيو ليمن روز، إن الوباء أحدث تحولا في الطريقة التي يحضر بها الناس الجنازات، مع التوجه نحو ظهور بعض الحاضرين عبر رابط الفيديو، وأضاف روز: "لقد حدث تحول في عقليات الناس، ولم يعودوا يهتمون بالتواجد شخصيًا بعد الآن، كما تم رفع الضغط للحضور أيضًا".

وأوضح روز، "نحن نعيش الآن في عالم يتواصل فيه الناس بشكل مختلف.. ومع استمرار تقدم تقنيات مثل البث المباشر والواقع الافتراضي، قد لا يشعر الأشخاص بالحاجة إلى التواجد شخصيًا بعد الآن".



"التوائم الرقمية" سيعيشون بعد موت الشخص "التوائم الرقمية" سيعيشون بعد موت الشخص قد "يعيش" الناس على شكل "توائم رقمية" افتراضية يمكنها تقديم النصائح لأقاربهم الباقين على قيد الحياة بناءً على حياتهم الحقيقية.

تحاول خدمات مثل Hereafter.AI بالفعل القيام بذلك بطريقة محدودة، ولكن في المستقبل، يمكن لأدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة أن تجعل الناس يعيشون في شكل نسخة طبق الأصل افتراضية.

وقال الدكتور أجاز علي، رئيس قسم الأعمال والحوسبة في جامعة رافينسبورن: "باستخدام الأدوات القائمة على اللغة والتي ستكون أكثر تقدمًا من ChatGPT وBard، سيتمكن الأشخاص من التفاعل مع هذين التوأم الرقمي في الوقت الفعلي والاستفادة من معرفته وخبراته".