شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تحذر: 5000 تنبيه يصل على الهاتف المحمول للطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يصاب الآباء بالصدمة عندما يعلمون أن الطفل العادي يتلقى ما يصل إلى 5000 تنبيه على هاتفه الذكي يوميًا، حيث تم اكتشاف هذا الرقم الهائل في دراسة راقبت استخدام الهواتف الذكية لمن تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عامًا لمدة أسبوع واحد، ووجدت أن المشاركين تلقوا 237 إشعارًا في يوم عادي، لكن التقرير وجد أن الأعداد تباينت حيث بلغ الحد الأقصى أكثر من 4500 تم تسليمها وتم رؤية أكثر من 1200.

وواجه هؤلاء الأطفال في بعض الأحيان ما وصفه باحثو الدراسة في Common Sense Media بـ "الطنين المستمر".

وقال الطبيب النفسي، الدكتور بنجامين ماكسويل، لشبكة إن بي سي نيوز، إن الإيقاع القوى لبيئة التحفيز العالية للجهاز المحمول قد يؤثر سلبًا على القدرة الإدراكية للمراهقين ومدى انتباههم وذاكرتهم خلال الوقت الذي لا تزال فيه أدمغتهم في طور النمو.

ولم يشارك الدكتور ماكسويل، المدير المؤقت للطب النفسي للأطفال والمراهقين في مستشفى رادي للأطفال في سان دييجو، في البحث الجديد.

لكن مخاوفه رددها جيم ستاير، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Common Sense Media، التي نشرت تقرير بعد إجراء أبحاث واستطلاعات شملت أكثر من 200 شاب تتراوح أعمارهم بين 11 و18 عامًا.

وقال ستاير، الذي تركز مجموعته غير الربحية Common Sense على تأثير وسائل الإعلام والتكنولوجيا على الأطفال وأسرهم: "إنهم يستيقظون حرفيًا وقبل أن يذهبوا إلى الحمام، يكونون على هواتفهم".

استخدم الباحثون تطبيق Chronicle، الذي يعمل بصمت في الخلفية، ويسجل المعلومات حول التطبيقات التي يستخدمها مالك الجهاز ومتى، بالإضافة إلى عدد مرات التقاط الهاتف، وعدد الإشعارات التي يتم إرسالها، من بين نقاط بيانات أخرى.

لكن العمل كان مقتصرًا على مستخدمي أندرويد فقط، نظرًا لأن مواصفات تتبع أجهزة أبل تمنع الباحثين من الوصول إلى "أسماء تطبيقات محددة غير تابعة لشركة أبل والتي يستخدمها الأطفال عادةً (مثل تطبيقات الوسائط الاجتماعية وألعاب الهاتف المحمول)".

ولحسن الحظ بالنسبة لغالبية المراهقين في تلك العينة المكونة من 203 أشخاص، فإن مئات الأصوات والتنبيهات لم تترجم بالضرورة إلى استخدام مستمر بنفس المعدل.

كان المشاركون الأصغر سنًا، الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و12 عامًا، أقل عرضة للتحقق من هواتفهم باستمرار، بما يتناسب مع حياتهم الاجتماعية والقيود الأبوية.

من ناحية أخرى، كان المراهقون أكثر عرضة لفحص هواتفهم أكثر من 100 مرة خلال يوم واحد.

كما أنه بعد تحليل تلك البيانات، ناقش باحثو المنظمة غير الربحية هذه النتائج مع مجموعة مكونة من 15 عضوًا من المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عامًا، ينتمون إلى مجموعة متنوعة من الأجناس والأعراق والأجناس، لوضع نتائجهم في سياق أفضل لمعرفة تفاصيل تعرضهم للهاتف مع كل هذه التنبيهات.