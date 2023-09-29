شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كم ساعة يقضيها الشباب على تطبيقات السوشيال ميديا ؟ تيك توك يتصدر بساعتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت دراسة جديدة إن المراهقين يقضون ما يقرب من ساعتين يوميًا على تطبيق TikTok، وبالكاد ينظرون إلى فيسبوك ، حيث يلتصق مستخدمو الهواتف الأصغر سنًا بـ TikTok لمدة ساعتين تقريبًا كل يوم، وفقًا لدراسة جديدة تتبعت الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام الشاشة من سن 11 إلى 17 عامًا.

وبحسب موقع businessinsider الأمريكى، فإن متوسط الوقت الذي يقضيه المراهقون الذين يستخدمون التطبيق كل يوم على TikTok، ساعة و52 دقيقة، ويقارن ذلك بالدقيقة الواحدة التي قضوها على فيسبوك، و10 دقائق على سناب شات، و16 دقيقة على انستجرام.

أما التطبيق الوحيد الذي يقترب حتى من وقت الشاشة الذي استحوذ عليه TikTok هو YouTube، حيث تم تسجيله في 40 دقيقة، وفقًا لدراسة جديدة أجرتها Common Sense Media بالتعاون مع مستشفى CS Mott للأطفال بجامعة ميشيغان.

ويتم ازعاج المراهقين بإشعارات الهاتف ، حيث تلقى ما لا يقل عن 50% من المشاركين في الدراسة 237 إشعارًا في يوم واحد، وحصلوا على ما يصل إلى 5000 إشعار في يوم واحد، وفقًا لبحث مؤسسة Common Sense Media وهي منظمة غير ربحية تركز على محو الأمية الإعلامية وسلامة الأطفال، وقد أصدرت هذا الأسبوع دراسة بحثت في كيفية استخدام الشباب لهواتفهم الذكية.

وأجريت الدراسة على 203 هواتف ذكية لأطفال تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عامًا، وقد وافقوا على تثبيت برنامج يتتبع كيفية استخدامهم لأجهزتهم ومدة استخدامها، و(في بعض الحالات، قضى المراهقون وقتًا أمام الشاشات لأكثر من 16 ساعة يوميًا، وفقًا للبيانات التي جمعها الباحثون).

لكن ينبغي ملاحظة أن هذه الدراسة تتألف من مستخدمي Android فقط لأن Apple لا تشارك هذا النوع من البيانات حول مستخدمي iPhone مع الباحثين.



مقدار الوقت الذى يقضيه الشباب

إذًا، ما الذي يفعله المراهقون على هواتفهم بالضبط؟ وكما هو متوقع، استغرق استخدام وسائل التواصل الاجتماعي معظم الوقت، وأمضى نصف المراهقين الذين شملهم الاستطلاع أكثر من 153 دقيقة يوميًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت TikTok هي المنصة الأكثر استخدامًا بين هذه الفئة الديموغرافية، وكان YouTube والألعاب أيضًا من أكثر وسائل قتل الوقت شيوعًا.

ووفقًا لـ Common Sense Media، قد يفضل الأطفال TikTok على التطبيقات النصية مثل X، تويتر سابقًا، لأن المستخدمين لا يحتاجون إلى القراءة أو الكتابة، حيث يمكنهم فقط التمرير بشكل سلبي وجعل الخوارزمية تلبي احتياجاتهم.

كما توصلت مؤسسة Common Sense Media إلى أن المراهق العادي يستخدم هاتفه لأكثر من أربع ساعات يوميًا، واصفًا الهواتف الذكية بأنها "رفيق دائم" و"يوفر ضجيجًا في الخلفية" و"يشجع على التقاط الصور بشكل مستمر"، و9% من المراهقين الذين شملهم الاستطلاع أمضوا أمام الشاشات أكثر من 10 ساعات.

لكن الوقت الذي يقضيه أمام الشاشة قد لا يعني دائمًا بقاء العيون ملتصقة بالشاشة، فووفقا للدراسة، قال بعض المراهقين إنهم يحبون استخدام هواتفهم كضوضاء في الخلفية، يمكنهم تشغيل مقاطع الفيديو أو الموسيقى أو الملفات الصوتية في الخلفية أثناء القيام بمهام أخرى مثل الواجبات المنزلية أو الأعمال المنزلية.

ومع ذلك، فإن 59% من المراهقين الذين شملهم الاستطلاع مارسوا نشاطًا هاتفيًا بين الساعة 12 صباحًا و5 صباحًا، سواء كان ذلك من خلال تشغيل أصوات الطبيعة أثناء النوم أو تصفح تطبيق TikTok في الساعة 3 صباحًا.