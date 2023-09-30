تكنولوجيا: جوجل تطرح أداة جديدة تتيح إلغاء استخدام بياناتك فى تدريب الذكاء الاصطناعى

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل أنها تمنح ناشري مواقع الويب طريقة لإلغاء الاشتراك في استخدام بياناتهم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة، مع الاستمرار في الوصول إليها من خلال بحث جوجل، وفقا لتقرير theverge.

وتتيح الأداة الجديدة التي تسمى Google-Extending، للمواقع الاستمرار في استخلاصها وفهرستها بواسطة برامج الزحف مثل Googlebot مع تجنب استخدام بياناتهم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي أثناء تطورها بمرور الوقت.

وتقول الشركة إن Google-Extending ستسمح للناشرين "بإدارة ما إذا كانت مواقعهم تساعد في تحسين واجهات برمجة التطبيقات التوليدية Bard وVertex AI"، مضيفة أنه يمكن لناشري الويب استخدام التبديل "للتحكم في الوصول إلى المحتوى الموجود على الموقع".

وأكدت جوجل في شهر يوليو أنها تقوم بتدريب برنامج الدردشة الآلي الخاص بها، Bard، على البيانات المتاحة للجمهور والتي تم استخراجها من الويب.

ويتوفر Google-Extending من خلال ملف robots، المعروف أيضًا باسم الملف النصي الذي يُعلم برامج زحف الويب ما إذا كان بإمكانهم الوصول إلى مواقع معينة، وتشير جوجل إلى أنه "مع توسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي"، فإنها ستستمر في استكشاف "أساليب إضافية يمكن قراءتها بواسطة الآلة للاختيار والتحكم لناشري الويب"، وأنه سيكون لديها المزيد لمشاركته قريبًا.

وبالفعل، تحركت العديد من المواقع لحظر زاحف الويب الذي يستخدمه OpenAI لاستخراج البيانات وتدريب ChatGPT، بما في ذلك نيويورك تايمز ، وسي إن إن، ورويترز ، وميديوم، ومع ذلك، كانت هناك مخاوف بشأن كيفية حظر جوجل ، ففي نهاية المطاف، لا يمكن لمواقع الويب إغلاق برامج زحف Google بشكل كامل، وإلا فلن تتم فهرستها في البحث، وقد أدى هذا إلى قيام بعض المواقع، مثل صحيفة نيويورك تايمز ، بحظر Google قانونيًا بدلاً من ذلك عن طريق تحديث شروط الخدمة الخاصة بها لمنع الشركات من استخدام محتواها لتدريب الذكاء الاصطناعي.