شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف فقدت سويسرا 10% من أنهارها الجليدية خلال عامين؟.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقدت سويسرا 10% من أنهارها الجليدية في العامين الماضيين، حيث أدى فصل الصيف الحار ونقص الثلوج إلى تسريع فقدان الجليد بشكل كبير، وأبلغت لجنة تابعة للأكاديمية السويسرية للعلوم عن تسارع كبير في ذوبان الأنهار الجليدية في الدولة الواقعة في جبال الألب، فإن سويسرا هي موطن لأكبر الأنهار الجليدية في أي بلد في أوروبا.

وقالت لجنة مراقبة الغلاف الجليدي التابعة للأكاديمية، إنها فقدت 4% من إجمالي من حجم الأنهار الجليدية في عام 2023، وهو ثاني أكبر انخفاض في عام واحد، علاوة على انخفاض بنسبة 6% في عام 2022، وهو أكبر ذوبان الجليد منذ بدء القياسات.

ويبحث الخبراء في مركز جلاموس لمراقبة الأنهار الجليدية عن ذوبان شديد محتمل هذا العام وسط علامات إنذار مبكر حول ما يقدر بنحو 1400 نهر جليدي في البلاد، وهو عدد يتضاءل الآن.

وقالت الأكاديمية: "إن التسارع مثير للغاية، حيث تم فقدان قدر كبير من الجليد في عامين فقط كما كان الحال بين عامي 1960 و1990"، مضيفة "لقد أدى العامان المتتاليان الشديدان إلى انهيار الألسنة الجليدية واختفاء العديد من الأنهار الجليدية الأصغر."

وقال ماتياس هاس، رئيس شركة GLAMOS، التي شاركت في البحث، في مقابلة أجريت معه، إن سويسرا فقدت بالفعل ما يصل إلى 1000 من الأنهار الجليدية الصغيرة، مضيفا "الآن بدأنا نفقد أنهارًا جليدية أكبر وأكثر أهمية".

وأوضح هاس، "الأنهار الجليدية هي سفراء تغير المناخ"، قائلا: "إنهم يوضحون تمامًا ما يحدث هناك لأنهم يستجيبون بطريقة حساسة للغاية لارتفاع درجات الحرارة".

وتابع هاس، "تؤكد الدراسة مرة أخرى أن هناك حاجة ملحة كبيرة للتحرك الآن إذا كنت ترغب في استقرار المناخ، وإذا كنت تريد إنقاذ بعض الأنهار الجليدية على الأقل."

وقال الفريق إن "الخسارة الهائلة للجليد" ترجع إلى الفصل الذي تكون فيه كميات الثلوج منخفضة للغاية، والتي تتساقط فوق الأنهار الجليدية وتحميها من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وارتفاع درجات الحرارة في الصيف.

وتأثرت سويسرا بأكملها، حيث تقطع جبال الألب مساحات شاسعة من الأجزاء الجنوبية والوسطى من البلاد، وذابت الأنهار الجليدية في المناطق الجنوبية والشرقية بنفس سرعة ذوبان الجليد القياسي المسجل في عام 2022.