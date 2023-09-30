شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تضيف قمرًا صناعيًا جديد للاستطلاع لأسطولها المدارى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الصين قمرا صناعيا جديدا آخر للاستطلاع من طراز ياوجان، حيث انطلق صاروخ لونج مارش 4 سي من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في صحراء جوبي، وأعلنت الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء (CASC) عن الإطلاق الناجح خلال ساعة من الإقلاع، مؤكدة الحمولة التي لم يتم الكشف عنها سابقًا باسم Yaogan 33 (04)، مما يعني قمرًا صناعيًا رابعًا في سلسلة Yaogan 33.

ويأتي الإطلاق بعد إطلاق القمر الصناعي الثالث Yaogan 33 في وقت سابق من هذا الشهر، حيث طارت تلك المركبة الفضائية أيضًا على متن مركبة Long March 4C التي انطلقت من جيوتشيوان.

تم تعقب Yaogan 33 (04) في مدار قريب من القطب، بارتفاع 422 × 428 ميلًا (680 × 688 كيلومترًا) من جانب قوة الفضاء الأمريكية.

وكما هو الحال مع مهمات ياوجان السابقة، لم يتم الكشف عن أي تفاصيل عن المركبة الفضائية.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية الصينية أن القمر الصناعي سيتم استخدامه في "التجارب العلمية، ومسوحات موارد الأراضي، وتقدير غلة المحاصيل والوقاية من الكوارث والإغاثة".

تشير التقارير السابقة إلى أن مجموعة Yaogan 33 هي عبارة عن سلسلة من الأقمار الصناعية لرادار الفتحة الاصطناعية (SAR) الفضائية، ويمكن لأقمار SAR الحصول على صور تفصيلية للأرض من خلال السحب وأثناء الليل.

أقمار ياوجان هي، بشكل عام، أقمار صناعية صينية للاستشعار عن بعد ويعتبرها المراقبون الغربيون مخصصة للأغراض العسكرية.

كان هذا الإطلاق هو الخامس والأربعين للصين في عام 2023، ويأتي بعد أسبوع من فشل الإطلاق الأول للصين هذا العام، عندما فشل صاروخ سيريس-1 الصلب الذي تديره شركة Galactic Energy التجارية في الوصول إلى مداره.