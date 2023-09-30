شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبى: على أبل أن تفتح الأبواب أمام "المنافسين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاومت شركة Apple منذ فترة طويلة جلب USB-C إلى iPhone، لكن ذراع الاتحاد الأوروبي قامت بإجبار صانع iPhone لاستبدال كابل Lightning بـ USB-C، ومع ذلك، فهي لا تريد أن تتقبل أن الأمر قد حدث بهذه الطريقة، لكن الاتحاد الأوروبي سعيد لأن شركة أبل اتخذت هذه الخطوة أخيرًا، ولكن لديه طلبًا آخر.

حيث قام تيري بريتون، مفوض السوق الداخلية، بالتغريد بعد اجتماعه مع تيم كوك، مطالبًا شركة أبل "بفتح الأبواب أمام المنافسين"، بحسب موقع TOI الهندى.

وقد حافظت شركة Apple منذ فترة طويلة على نظام بيئي مغلق لمنتجاتها من الأجهزة والبرامج، ومع ذلك، وفقًا لبريتون، لم يعد هذا ممكنًا بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA)، وهو أحدث تنظيم للاتحاد الأوروبي يعزز المنافسة.

وهناك ستة "حراس بوابة" لقانون السوق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، وآبل واحدة منهم ويتعين عليها اتباع عدد كبير من الإرشادات الصارمة، أحد الشروط هو أنه يجب على حراس البوابة السماح للمستخدمين بإزالة التطبيقات المثبتة مسبقًا واستبدالها ببدائل تابعة لجهات خارجية، مما يعني أنه سيتعين على Apple فتح أجهزتها، وخاصة أجهزة iPhone، للتحميل الجانبي.

وقال بريتون لرويترز بعد اجتماعه مع الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك: "سواء كان الأمر يتعلق بالمحفظة الإلكترونية أو المتصفحات أو متاجر التطبيقات، يجب أن يتمكن المستهلكون الذين يستخدمون هاتف Apple iPhone من الاستفادة من الخدمات التنافسية التي تقدمها مجموعة من مقدمي الخدمة".

ورفض مفوض الاتحاد الأوروبي حجة شركة أبل بأن نظامها البيئي المغلق يحافظ على أمن المستخدم وخصوصيته، مدعيا أن تنظيمات الاتحاد الأوروبي تسمح بالابتكار مع الحفاظ على الأمن والخصوصية، وقال: "إن تنظيمات الاتحاد الأوروبي تعزز الابتكار، دون المساس بالأمن والخصوصية".

وقيل أن نظام التشغيل iOS 17 سيجلب التحميل الجانبي على أجهزة iPhone، لكن هذا لم يحدث. يقال أن شركة Apple يمكنها تمكين التحميل الجانبي في الإصدارات القادمة من نظام التشغيل iOS 17، ولكن قد يظل ذلك مقتصراً على أوروبا فقط للامتثال للوائح.