تكنولوجيا: تسريب المواصفات التفصيلية لهواتف Google Pixel 8 و8 Pixel Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت أحدث قائمة لسلسة Google Pixel 8 بواسطة المسرب Evan Blass، والتي تعطينا نظرة خاطفة عن هواتف المجموعة.

تضم القائمة مجموعة من الصور الترويجية لـ Pixel 8 وPixel 8 Pro وأيضًا ساعة Pixel Watch 2.

وتؤكد المواصفات عن كاميرات هاتفي Pixel 8 و 8 Pixel Pro، إذ سيحصل Pixel 8 على كاميرا فائقة الاتساع مع التركيز التلقائي. وسيكون Pixel 8 قادرًا على تكبير يصل إلى 8x مع Super Res Zoom، بينما سيستفيد Pixel 8 Pro من كاميرا التكبير البصري 5x ليصل إلى 30x.

نحصل أيضًا على شريحة تفصيلية لـ Magic Eraser مع القدرة على إزالة الكائنات المشتتة للانتباه من الإطار أو إصلاح الصورة الباهتة. كل هذا ممكن على هواتف Pixel الحالية ولكننا نعتقد أن الميزة أصبحت أسرع الآن.

كما ستحصل الساعة الذكية على حزام فولاذي أنيق يتماشى مع النموذج الأساسي للسيليكون.

سيتم إصدار سلسلة Pixel 8 الجديدة وPixel Watch 2 في 4 أكتوبر.

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