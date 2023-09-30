تكنولوجيا: اعتماد تحديث برنامج خفض معدل SAR لجهاز iPhone 12 من قِبل السلطات الفرنسية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد ان كان الأسبوعان الماضيان يدوران حول مجموعة iPhone 15، حصلنا الآن على تطور مؤخرًا لمجموعة iPhone 12 البالغة من العمر ثلاث سنوات في فرنسا.

فقد وجدت وكالة الترددات الوطنية (ANFR) أن جهاز iPhone 12 كان ينبعث منه موجات كهرومغناطيسية أعلى من المسموح بها، مما أجبر الجهة المنظمة على منع شركة أبل من بيع الجهاز في السوق المحلية وطلبت من الشركة إصدار تحديث للبرنامج.

والآن، يدعي تقرير جديد من ANFR أن الهيئة التنظيمية وافقت على تحديث برنامج iPhone 12 من أبل (الإصدار 4.06.02) والذي تم اختباره من قبل الوكالة الفرنسية ووجد أنه يخفض مستويات معدل الامتصاص النوعي (SAR) إلى 3.94 واط/كجم.

وجاء في البيان الصحفي: “الأمر متروك لشركة أبل الآن لتوزيع التحديث الجديد على جميع مستخدمي iPhone 12 في فرنسا“.

ويعتبر معيار الاتحاد الأوروبي لـ SAR للجهاز الموجود هو 4.0 واط لكل كيلوجرام، بينما وجد أن iPhone 12 لديه معدل SAR يبلغ 5.74 واط/كجم قبل التحديث الأخير.

جدير بالذكر أن طرق الاختبار في فرنسا تختلف عن الدول الأخرى حيث أنها تشمل اختبارات SAR للأطراف (أي حمل الهاتف في اليد) والتي فشل فيها هاتف iPhone 12.

ومن المثير للاهتمام أن مجموعة iPhone 12 لم تكن أعلى من عتبة SAR عندما تم إطلاقها لأول مرة في عام 2020، لكن الوكالة الفرنسية قدمت معدل SAR المحدث لطرق اختبار الأطراف في نفس العام.

وقد طلب مسؤولون من العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بلجيكا وألمانيا وإيطاليا، من شركة أبل سابقًا إصدار هذا التحديث إلى الاتحاد الأوروبي بأكمله، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كانت شركة أبل ستدفع التحديث إلى الدول الأخرى خارج فرنسا ام لا.

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