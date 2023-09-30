تكنولوجيا: تسريب هاتف Samsung Galaxy A15 مرة أخرى في صورة جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تبدو جميع أجهزة سامسونج متشابهة بشكل لا يصدق، خصوصًا من الخلف حيث تبدو إعدادات الكاميرات لها تشابه كبير جدًا. ويمتد هذا من الهواتف الرائدة وصولاً إلى الهواتف متوسطة التكلفة، ويبدو ان هاتف Galaxy A15 القادم لن يكون استثناءً.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، رأينا أول صور مسربة تعرض الهاتف الذكي. واليوم، كشف المسرب الأسطوري Evan Blass المعروف أيضًا باسم evleaks عن صورة مسربة جديدة تظهر هاتف Galaxy A15 وتؤكد بشكل أساسي التصميم الخلفي.

لم يتم الكشف عن أي تفاصيل أخرى حول الهاتف هذه المرة، ولم يتم الكشف عن الكثير في المرة الأخيرة أيضًا.

ما نعرفه حتى الآن هو أنه سيبلغ قياسه 160.2 × 76.8 × 8.4 ملم، وسيحتوي على مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

يوجد بالهاتف منفذ USB-C في الأسفل وإطار مسطح، ومن الجانب الايمن يوجد زر الطاقة (الذي يبدو أنه يحتوي على مستشعر بصمة الإصبع مدمج) وأزرار التحكم في الصوت.

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