شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يطرح ميزة بحث جديدة قريبا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم واتساب مؤخرًا ميزة القنوات الخاصة به عالميًا، ويبدو الآن أن تطبيق المراسلة المملوك لـ Meta يعمل على ميزة جديدة، فوفقًا لتقرير عبر الإنترنت، يعمل واتساب على ميزة البحث لعلامة تبويب التحديثات.

ما هي ميزة البحث الجديدة؟ وفقًا لما أوردته WABetaInfo، فإن واتساب بصدد تطوير وظيفة البحث لعلامة تبويب التحديثات، لدى واتساب خطط لإدخال زر بحث داخل شريط التطبيق العلوي، وستتيح هذه الميزة إمكانية البحث عن تحديثات الحالة والقنوات التي يتم متابعتها والقنوات الأخرى التي تم التحقق منها دون الحاجة إلى فتح دليل القنوات.

ولعل إدخال هذه الميزة ضروري حيث اشتكى العديد من المستخدمين من علامة تبويب التحديثات الجديدة، في الوقت الحالي، يعد البحث عن تحديث الحالة الذي تمت مشاركته بواسطة جهة اتصال معينة أمرًا معقدًا للغاية، حيث تمت إزالة وظيفة البحث مع علامة التبويب الجديدة.

ميزة البحث الخاصة بعلامة التبويب "التحديثات" قيد التطوير وستكون متاحة في التحديث المستقبلي للتطبيق.

دعم واتساب لـ 18 هاتفًا ذكيًا سينتهي في 24 أكتوبر أعلنت منصة المراسلة المستخدمة على نطاق واسع عن وقف الخدمات لبعض أجهزة Android و iPhone اعتبارًا من الأسبوع المقبل، اعتبارًا من 24 أكتوبر 2023، سيتوقف تطبيق واتساب عن تقديم الدعم لطرز محددة من الهواتف الذكية القديمة.

حيث قالت الشركة "لمواكبة أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا، نتوقف بشكل روتيني عن دعم أنظمة التشغيل الأقدم لتوجيه مواردنا لدعم أحدث الأنظمة، إذا توقفنا عن دعم نظام التشغيل الخاص بك، فسيتم إعلامك وتذكيرك عدة مرات لترقية جهازك لمواصلة استخدام واتساب".