شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيسة X: تويتر دفعت حوالى 20 مليون دولار لمنشئ المحتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت "ليندا ياكارينو" الرئيس التنفيذى لشركة X "تويتر سابقًا" إن الشركة دفعت ما يقرب من 20 مليون دولار لمنشئي المحتوى، وذلك وفقًا لمنشور عبر حسابها على منصة X.

وبدأت المنصة، التي تسمى الآن X، في الدفع لمنشئي المحتوى في يوليو مقابل حصة من إيرادات الإعلانات التي حصلوا عليها من الإعلانات المعروضة في الردود على منشوراتهم للمستخدمين الآخرين الذين تم التحقق منهم.

ولكي يكون المستخدمون مؤهلين، يجب عليهم الاشتراك في X Premium، وأن يكون لديهم أكثر من 500 متابع وحصلوا على أكثر من 5 ملايين ظهور للتغريدات خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وبلغ إجمالي الدفعات الأولى في يوليو، والتي كانت تراكمية اعتبارًا من فبراير فصاعدًا، حوالي 5 ملايين دولار، وفقًا للمالك إيلون ماسك، وإذا كان X قد دفع الآن 20 مليون دولار، فهذا يعني أن عددًا أكبر بكثير من المبدعين قد انضموا إلى برنامج منشئي المحتوى، أو أن إعلانات X تولد المزيد من مرات الظهور.

ويتم الآن أيضًا تحفيز منشئي المحتوى لحث المستخدمين على الرد على تغريداتهم، وفي حين أن هذا يمكن أن يلهم المحادثة، فإننا نعلم من منصات مثل فيسبوك أن المشاعر المتطرفة هي التي تؤدي إلى أكبر قدر من التفاعل.

ومع ذلك، فقد كان تويتر منصة لم يحظ بها منشئو المحتوى أولوية منذ إنشائها، نظرًا لأنه كان من الصعب جدًا تحويل المتابعين إلى أموال نقدية - على منصات مثل YouTube، كان المبدعون في برنامج الشركاء يحصلون على حصة من إيرادات الإعلانات لأكثر من عقد من الزمان.

والآن بعد أن أصبح بإمكان منشئي المحتوى جني الأموال على المنصة، هناك سبب للاشتراك في X Premium والحصول على النشر.