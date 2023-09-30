تكنولوجيا: الكشف عن الدراجات البخارية الكهربائية One E1 Astro و Astro Pro بمدى يزيد عن 200 كيلومتر في الهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تم الكشف عن الدراجتين الكهربائيتين Electric One E1 Astro Pro وE1 Astro Pro 10 في الهند. وتعتبر هذه الدراجات أول طرازات بعجلتين من شركة Electric One في السوق الهندية.

تأتي الدراجات بمدى يقدر بـ 200 كيلومتر بشحنة واحدة. وقد تم تصميم طرازات E1 Astro Pro لتلبية المتطلبات الفريدة للركاب في الهند، وفقًا للشركة. وهي مجهزة بالعديد من الميزات المهمة التي تجعلها مناسبة تمامًا للسوق الهندية.

تأتي الدراجات البخارية الإلكترونية Astro Pro الجديدة بمحرك كهربائي بقوة 2400 واط يعمل على تزويد السكوتر بالطاقة. ويمكن لهذه الطرازات أن تتسارع من 0 إلى 40 كم/ساعة خلال 2.99 ثانية فقط.

ومع سرعة قصوى تبلغ 65 كم/ساعة إلى جانب مدى يزيد عن 200 كم، توفر الدراجات البخارية الإلكترونية Astro عرضًا أكبر في الرحلات.

تم تجهيز الدراجات البخارية E1 Astro Pro وE1 Astro Pro 10 ببطاريات Adventure S المتقدمة وتأتي في إطار مطلي بالكربون ومقاوم للصدأ وعالي الجودة.

كما تتميز الدراجات البخارية الإلكترونية أيضًا بتقنيات NFC والبطاقة الذكية لرحلة أكثر سلاسة ومتعة. وتوفر NFT خيارات مشاركة الركوب لأصحاب الدراجات البخارية من سلسلة E1 Astro Pro.

وتقول الشركة إنها طرحت الدراجات البخارية الإلكترونية الجديدة في السوق الهندية على خلفية نجاحاتها في سوق السيارات الكهربائية العالمية.

تقول شركة Electric One أيضًا أنه من خلال تواجدها في جميع أنحاء الهند، فإنها ستقدم خدمة ما بعد البيع ذات مستوى عالمي لمشتري الدراجات البخارية الكهربائية E1 Astro Pro وE1 Astro Pro 10.

يبلغ سعر سلسلة E1 Astro Pro في الهند ما بين 99999 روبية (حوالي 1204 دولارًا) و 124999 روبية (حوالي 1505 دولارًا أمريكيًا).

ويتوفر كلا الطرازين حصريًا في جميع متاجر Electric One في الهند. وسيقتصر التوفر على عدد قليل من المدن ولكنهما سوف ينتشران لاحقًا عبر 20 ولاية.

يمكن للمشترين الاختيار من بين خمسة خيارات ألوان للدراجات الكهربائية الجديدة؛ الاحمر والبرتقالي والابيض والرمادي والاخضر.

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