شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تطلق 22 قمرًا صناعيًا جديدا للإنترنت إلى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة SpaceX 22 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink إلى الفضاء وذلك من ساحل الفضاء في فلوريدا، حيث انطلق الصاروخ فالكون 9 من محطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء، وعادت المرحلة الأولى من صاروخ Falcon 9 إلى الأرض في هبوط عمودي على متن سفينة SpaceX في البحر بعد حوالي 8.5 دقيقة من الإطلاق، كما هو مخطط له.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، كان هذا هو الإقلاع والهبوط العاشر للمرحلة الأولى من Falcon 9، ووصل سجل الشركة في إعادة استخدام الصواريخ إلى 17 رحلة، تم حملها بواسطة معززين مختلفين.

كما تم نشر أقمار الإنترنت الفضائى الـ 22 من المرحلة العليا لصاروخ فالكون 9 إلى مدار أرضي منخفض (LEO) بعد حوالي 65 دقيقة من الإطلاق.

كانت هذه المهمة هي الإطلاق المداري التاسع والستين لشركة SpaceX في عام 2023، وتم تخصيص حوالي 60٪ من تلك الرحلات لبناء شبكة Starlink الخاصة بالشركة.

تتكون الكوكبة الضخمة حاليًا من ما يقرب من 4800 قمرًا صناعيًا عاملاً، وسيستمر العدد في النمو في المستقبل، ولدى SpaceX إذن بنشر 12000 مركبة في المدار الأرضي المنخفض وتقدمت بطلب للحصول على موافقة لنشر 30000 أخرى أيضًا.