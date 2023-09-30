تكنولوجيا: الإعلان عن تفاصيل الذاكرة العشوائية وسعة التخزين والاتصال لجهاز OnePlus Pad Go

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة OnePlus لإطلاق جهازها اللوحي الثاني في الهند خلال الأسبوع المقبل. كانت العلامة التجارية تثير مواصفات الجهاز وميزاته الرئيسية.

ومن المتوقع أن يكون OnePlus Pad Go جهاز ميسور التكلفة لينافس أمثال الأجهزة اللوحية الأخرى التي تقدمها علامات تجارية مثل Xiaomi وRealme وMotorola وLenovo والمزيد.

والآن، وقبل الإطلاق، كشفت OnePlus عن تفاصيل جديدة حول Pad Go. فوفقًا لموقع OnePlus Pad Go، سيحتوي الجهاز اللوحي على ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت. يبقى أن نرى ما إذا كانت العلامة التجارية ستعلن عن المزيد من تكوينات الجهاز.

سيأتي الجهاز اللوحي القادم مزودًا باتصال LTE متعدد الاستخدامات ومشاركة البيانات الخلوية 5G للحصول على إنترنت أسرع أثناء التنقل. ويشير هذا أيضًا إلى أنه سيتم تقديم الجهاز بخيار Wi-Fi فقط.

كما يكشف إعلان تشويقي آخر أن OnePlus Pad Go سيحتوي على شاشة معتمدة من TUV مع تقنية الضوء الأزرق المنخفض وسطوع ذكي لتقليل إجهاد العين.

ووفقًا للإعلانات التشويقية السابقة، تم التأكيد على أن جهاز OnePlus Pad Go سيحتوي على شاشة بحجم 11.35 بوص ةمع دقة تبلغ 2.4K بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 7:5.

سيكون الجهاز متاحًا للشراء من Amazon وFlipkart والموقع الرسمي للعلامة التجارية.

وفقًا للتسريب، سيتم تشغيل OnePlus Pad Go بواسطة معالج MediaTek Helio G99. وومن المتوقع أن يكون مدعومًا بوحدة بطارية تبلغ سعتها 8000 مللي أمبير.

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