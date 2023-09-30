شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Counter-Strike.. تعرف على المواصفات المطلوبة لتشغيل اللعبة على الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Valve أخيرًا عن لعبة Counter-Strike الجديدة – Counter-Strike 2 – وهي متاحة الآن لجميع المستخدمين عبر منصة Steam، اللعبة مجانية ويمكن لجميع المستخدمين الآن تنزيل اللعبة وبدء اللعب.

ولكن، قبل الانتقال إلى ذلك، السؤال الأكبر هنا هو هل يستطيع جهاز الكمبيوتر الخاص بك التعامل مع لعبة Counter-Strike الجديدة؟ وفيما يلى قائمة متطلبات النظام الكاملة للعبة كما هو مدرج بواسطة Valve نفسها.

Counter-Strike 2: متطلبات النظام

قبل الدخول في تفاصيل متطلبات النظام الخاصة باللعبة، من المهم ملاحظة أن هذه هي الحد الأدنى من المتطلبات وأي جهاز كمبيوتر يطابق هذه المتطلبات يمكنه تشغيل اللعبة، أي شيء أعلى من هذا سيؤدي إلى تشغيل اللعبة بمعدل إطارات أفضل.

لاحظ أيضًا أن Valve جعلت اللعبة متاحة على منصات Windows و Linux. macOS مفقود من القائمة في الوقت الحالي.

الحد الأدنى من متطلبات ويندوزنظام التشغيل: ويندوز 10

المعالج: 4 Intel Core i5 750 أو أعلى

الذاكرة: 8 جيجا بايت رام

الرسومات: يجب أن تبلغ سعة بطاقة الفيديو 1 جيجابايت أو أكثر ويجب أن تكون متوافقة مع DirectX 11 مع دعم Shader Model 5.0

دايركت اكس: الإصدار 11

التخزين: المساحة المتوفرة 85 جيجا

الحد الأدنى من متطلبات لينكس

نظام التشغيل: أوبونتو 20.04

المعالج: Intel Core i5 750 أو أعلى

الذاكرة: 8 جيجا بايت رام

الرسومات: AMD GCN+ أو NVIDIA Kepler+ مع برامج تشغيل Vulkan محدثة. يوصى بشدة بدعم VK_EXT_graphics_pipeline_library.

التخزين: المساحة المتوفرة 85 جيجا

بطاقة الصوت: موصى بها للغاية

ماذا يخبرنا الحد الأدنى من المتطلبات عن لعبة Counter-Strike الجديدة؟

لطالما كانت لعبة Counter-Strike هي اللعبة التي يتم تشغيلها على أي جهاز كمبيوتر بغض النظر عن المواصفات. ويستمر ذلك مع أحدث لعبة، لذا، بالنظر إلى المتطلبات التي يمكن لهذه اللعبة تشغيلها حتى على الأجهزة القديمة نسبيًا.

وعلى سبيل المثال، تعد وحدة المعالجة المركزية Intel Core i5 من الجيل السابع أقدم ببضع سنوات وتبلغ متطلبات وحدة معالجة الرسومات 1 جيجابايت أو أكثر مع Direct X 11 وهو أيضًا ليس أحدث إصدار من DirectX.

بشكل عام، يمكن تشغيل اللعبة على أي جهاز كمبيوتر بشكل أساسي حتى لو كانت تحتوي على بعض الأجهزة الداخلية القديمة.