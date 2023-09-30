تكنولوجيا: كوالكوم تعلن عن شرائح Snapdragon XR2 Gen 2 وAR1 Gen 1

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة كوالكوم عن رقاقات Snapdragon XR2 Gen 2، وSnapdragon AR1 Gen 1 التي تستهدف منصات الواقع الإفتراضي والواقع المعزز.

تنطلق رقاقات Snapdragon XR2 Gen 2، وSnapdragon AR1 Gen 1 الجديدة من كوالكوم لدعم تمكين تقنية الواقع المختلط في الأجهزة المميزة بالحجم الصغير والنحيف والتي لا تتطلب حزمة بطارية خارجية.

وتدعم الشرائح الجديدة من كوالكوم الشركات المصنعة في تعزيز الأجهزة بالمميزات والمواصفات المطلوبة لهذه التقنية.

وتدعم شريحة Snapdragon XR Gen 2 أجهزة الواقع الإفتراضي والواقع المعزز بآداء أكثر كفاءة في الجرافيك 2.5 مرة أفضل مقارنة بالإصدار السابق.

بينما تأتي الرقاقة بتعزيز في آداء الذكاء الإصطناعي 8 مرات أفضل من الإصدار السابق، ويمكن للرقاقة أن تدعم 10 من الكاميرات والمستشعرات، واثنان من الشاشات بدقة 3K، مع دعم الإصدار الأخير من Spectra ISP.

وتأتي رقاقة Snapdragon AR1 Gen 1 بآداء يدعم النظارات الذكية المميزة بتصميم خفيف، كما تتوافق مع تقنية الواقع المختلط، أيضاً تدعم التسجيل والبث المباشر، والتصفح المرئي، مع الترجمة في الوقت الفعلي.

يذكر أن كوالكوم قامت بتطوير شريحتي Snapdragon XR2 Gen 2، وSnapdragon AR1 Gen 1 بالتعاون مع شركة Meta، ومن المتوقع أن تقدم الرقاقات في البداية في أجهزة Meta، ولقد انطلقت Meta Quest 3 بالفعل برقاقة Snapdragon XR2 Gen 2، بينما تأتي نظارة Ray-Ban Meta برقاقة Snapdragon AR1.

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