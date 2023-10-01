شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل توقف خدمة البودكاست في 2024 لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Google أنها ستتوقف عن خدمة Google Podcasts في عام 2024، حيث قالت الشركة "نتطلع إلى عام 2024، سنزيد استثمارنا في تجربة البودكاست على YouTube Music - مما يجعلها وجهة شاملة أفضل للمعجبين ومقدمي البودكاست على حد سواء من خلال إمكانات YouTube فقط عبر المجتمع والاكتشاف والتبديل الصوتي/المرئي".

وأضافت الشركة: "في وقت لاحق من عام 2024، وكجزء من هذه العملية، سنوقف Google Podcasts. وكجزء من هذه العملية، سنساعد مستخدمي Google Podcasts على الانتقال إلى Podcasts في YouTube Music".

وذكرت Google أيضًا أنها ستعمل مع كل من القائمين على البث الصوتي والمستمعين من أجل الانتقال السلس إلى YouTube Music، وبالإضافة إلى ذلك، تعمل خدمة YouTube Music بنشاط على إنشاء أدوات للترحيل، مثل القدرة على استيراد خلاصات RSS للبودكاست ونقل اشتراكات العروض إلى منصات بديلة.

بالنسبة لأولئك الذين يفضلون منصة استماع مختلفة، ستتضمن الأدوات أيضًا خيارًا لتنزيل ملف OPML لاشتراكات العرض الخاصة بهم، والتي يمكنهم تحميلها إلى تطبيق يدعم استيرادهم.

وبالنسبة لمنشئي البودكاست، يعني هذا توفير أدوات إنشاء وتحليلات قوية، بالإضافة إلى تحميلات RSS، بالإضافة إلى إتاحة ملفات البودكاست الخاصة بك في كل مكان يستهلك فيه مستمعو YouTube Music بالفعل المحتوى المفضل لديهم - في الخلفية، وفي السيارة، وغير متصل، والمزيد.

وأضافت جوجل: "في الوقت الحالي، لم يتغير شيء وسيستمر المعجبون في الوصول إلى YouTube وYouTube Music وGoogle Podcasts".