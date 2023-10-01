شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن ميزة البحث الجديدة فى تطبيق واتساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل WhatsApp اختبار الميزات الجديدة على النظام الأساسي، وقدمت الشركة مؤخرًا العديد من الميزات والتغييرات الجديدة على إصدار Android من التطبيق، والآن، أبلغت WABetaInfo أن نظام المراسلة الفورية يختبر ميزة بحث جديدة لعلامة تبويب التحديثات.

وفقًا للتقرير، يقال إن واتساب يختبر خيار البحث لعلامة التبويب "التحديثات" للسماح للمستخدمين بالبحث بسهولة عن شيء ما داخل هذا القسم المحدد، حيث يتم طرح علامة تبويب البحث الجديدة في الإصدار التجريبي من WhatsApp لإصدار Android 2.23.20.16 والتحديث متاح للتثبيت عبر متجر Google Play.

ما هي ميزة البحث الجديدة في علامة التبويب التحديثات استنادًا إلى التقارير، سيسمح زر البحث ضمن علامة تبويب التحديثات في شريط التطبيق العلوي للمستخدمين بالبحث عن تحديثات الحالة والقنوات التي تتم متابعتها والقنوات الأخرى التي تم التحقق منها. يمكن القيام بذلك دون فتح دليل القناة.

ما يوفره التحديث للمستخدمين تُعد ميزة البحث الجديدة إضافة مرحب بها إلى تطبيق WhatsApp، وستجعل التطبيق أكثر سهولة في الاستخدام، إنها ميزة بسيطة، ولكنها ستحدث فرقًا كبيرًا في طريقة تفاعل المستخدمين مع التطبيق، وستسمح ميزة البحث الجديدة في واتساب للمستخدمين بالبحث عن رسائل وصور ومقاطع فيديو وروابط محددة ضمن قسم التحديثات في التطبيق، وهذه إضافة مرحب بها إلى WhatsApp، لأنها ستجعل التطبيق أكثر سهولة في الاستخدام. إنها ميزة بسيطة، ولكنها ستحدث فرقًا كبيرًا في الطريقة التي يتفاعل بها المستخدمون مع التطبيق.

فيما يلي بعض فوائد ميزة البحث الجديدة سيتمكن المستخدمون من العثور على المعلومات بسرعة وسهولة أكبر.

سيتمكن المستخدمون من متابعة الرسائل والمعلومات المهمة.

سيتمكن المستخدمون من توفير الوقت من خلال عدم الاضطرار إلى التمرير عبر قوائم طويلة من الرسائل.

سيكون المستخدمون قادرين على أن يكونوا أكثر إنتاجية من خلال قدرتهم على العثور على المعلومات التي يحتاجونها بسرعة وسهولة.

بشكل عام، تعد ميزة البحث الجديدة إضافة قيمة إلى WhatsApp من شأنها أن تجعل التطبيق أكثر سهولة في الاستخدام.