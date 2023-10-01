شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طرح تحديث أبل ميوزيك لنظام أندرويد في إصدار تجريبي.. إليك الميزات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة آبل في طرح تحديث جديد لتطبيق الموسيقى على نظام أندرويد كإصدار تجريبي، يجلب التحديث بعض التغييرات والتحديثات بما في ذلك أدوات نمط iOS 17 الجديدة على أندرويد، بالإضافة إلى ذلك يتضمن التحديث أيضًا بعض الميزات الأخرى لتطبيق الموسيقى من أحدث إصدار لنظام iOS. ما هو مدرج في التحديث يعد التحديث كبيرًا جدًا ويجلب أدوات جديدة لشاشة أندرويد الرئيسية من نظام التشغيل iOS 17. ويتضمن ذلك أداة "التشغيل الآن" الجديدة والتي تم تسميتها سابقًا باسم "Apple Music Player" على نظام أندرويد، من ناحية التصميم لا يزال الأمر كما هو.

عنصر واجهة المستخدم الآخر الذي يعد جزءًا من التحديث هو عنصر واجهة المستخدم "تم التشغيل مؤخرًا" والذي ينتقل من شبكة الغلاف الفني إلى عرض القائمة ويحتوي على الاسم والفنان.

على الرغم من أن هاتين الواجهتين مجرد تحديثات، إلا أن هناك اداتين جديدتين تمت إضافتهما:

التوصيات: تعرض هذه الأداة تشغيل أفضل الاختيارات والإصدارات الجديدة واثنين من الاقتراحات الأخرى من تطبيق الموسيقى.

أهم المخططات: تسرد هذه الأدوات أفضل المخططات من الموقع أو المدينة التي يختارها المستخدمون.

تأتي كلتا الأداتين مع اللون الأحمر المميز من آبل بالإضافة إلى اللون الديناميكي من أندرويد ومع ذلك، يبدو أن الأخير حاليًا معطل لأنه ينطبق على جميع المجالات باستثناء هذه الأدوات، كذلك تستخدم الأدوات الحالية صورة الألبوم غير الواضحة كخلفية اعتبارًا من الآن.

والتغييرات أصبحت متاحة في تحديث Apple Music 4.5 لنظام التشغيل Android في الإصدار التجريبي، ما يعني أن الأدوات متاحة، ولكي تتمكن من استخدامها، سيتعين عليك التسجيل في برنامج Apple Music التجريبي من متجر Google Play.

للقيام بذلك، توجه إلى متجر جوجل بلاي وابحث في تطبيق آبل ميوزيك ثم قم بالتمرير لأسفل وانقر على زر الانضمام إلى النسخة التجريبية.

بمجرد التسجيل، انتظر وصول التحديث وبمجرد توفره قم بتحديث التطبيق للحصول على أحدث إصدار تجريبي متاح.