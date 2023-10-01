شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تؤجل إطلاق مهمة الكويكب Psyche إلى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيكون علينا الانتظار لمدة أسبوع آخر لرؤية مهمة الكويكب Psyche التابعة لناسا تنطلق، حيث كان من المقرر إطلاق المهمة متن صاروخ SpaceX Falcon Heavy من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا (KSC) في فلوريدا في 5 أكتوبر، لكن لم تنجح الأمور وفقا للخطة؛ حيث تم تأجيل عملية الإطلاق إلى 12 أكتوبر.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، كتب مسؤولو ناسا في تحديث، "يسمح هذا التغيير لفريق ناسا بإكمال عمليات التحقق من المعلمات المستخدمة للتحكم في محركات الغاز البارد النيتروجينية الخاصة بالمركبة الفضائية".

وأضافوا: "تم تعديل المعلمات مؤخرًا استجابةً لتوقعات درجات الحرارة المحدثة"، كما يؤدي التأخير لمدة أسبوع واحد إلى تقليص فترة إطلاق Psyche بشكل كبير، والتي تستمر حتى 25 أكتوبر.

تم الإعلان عن هذا الأمر في نفس اليوم الذي أجرى فيه مديرو NASA وSpaceX مراجعة لاستعداد الطيران في مركز KSC.

وقال مسئولو ناسا، إنه خلال هذا الاجتماع، تم منح الضوء الأخضر لإجراء "إشعال ثابت" لصاروخ فالكون هيفي، وهو اختبار ما قبل الإطلاق القياسي، حيث يتم إطلاق محركات المرحلة الأولى للصاروخ لفترة وجيزة بينما تظل المركبة راسخة على الأرض.

سيكون إطلاق Psyche هو الثامن فقط من حيث الإطلاق لصاروخ Falcon Heavy، وهو ثاني أقوى صاروخ قيد التشغيل حاليًا بعد نظام الإطلاق الفضائي التابع لناسا، وستكون Psyche أول مهمة لناسا للمركبات الثقيلة.

تبلغ تكلفة مهمة Psyche 1.2 مليار دولار، والتي تعني بدراسة كويكب معدني غريب يحمل نفس الاسم، وإذا سارت الأمور وفقًا للخطة، ستصل المركبة الفضائية إلى صخرة الفضاء Psyche التي يبلغ عرضها 170 ميلًا (280 كيلومترًا)، والتي تقع في حزام الكويكبات الرئيسي بين المريخ والمشتري، في عام 2029.

يعتقد العلماء أن Psyche قد يكون النواة المكشوفة لكوكب أولي، اللبنات الأساسية لعوالم مثل الأرض، والتي تم تجريد طبقاتها الخارجية الصخرية من خلال واحد أو أكثر من التأثيرات العنيفة، ولم يسبق للبشرية أن رأت مثل هذا الشيء عن قرب من قبل.