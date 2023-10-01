شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تستخدم موبايلك الأيفون لمعرفة طول شخص ما؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأتي أجهزة أيفون مع العديد من الميزات المخفية التي تساعد المستخدمين في أنشطتهم اليومية، حيث يمكن أن يشمل ذلك العثور على كلمات المرور المخترقة والميكروفون المخفي وغير ذلك.

بالإضافة إلى ذلك يمكن لمستخدمي آيفون الوصول إلى كاميرا الهاتف لمسح الصور والأشياء، كما يمكن لمستخدمي أيفون أيضًا إجراء قياسات لأي كائن أو شخص باستخدام كاميرا هاتفهم الذكي.

قياس الطول على أجهزة آيفون يتيح تطبيق القياس من آبل آيفون للمستخدمين قياس عرض أو ارتفاع كائن أو سطح باستخدام كاميرا الهاتف.

حيث يأتي التطبيق مثبتًا مسبقًا على الهاتف الذكي ، ويمكن للمستخدمين العثور عليه بسهولة في قسم التطبيقات، وإذا لم يكن الأمر كذلك فيمكنهم البحث عن تطبيق Measure في شريط البحث، وللقيام بذلك يمكن اتباع الخطوات التالية:

- ضع آيفون بحيث يكون الشخص الذي تريد قياسه بالكامل مرئيًا على الشاشة.

- بعد ذلك يتم عرض قياس الارتفاع أسفل الخط الذي يظهر أعلى رأس الشخص (أو الشعر ، أو القبعة).

- اضغط فوق الزر "التقاط صورة" لالتقاط صورة للقياس.

- اضغط على لقطة الشاشة المتوفرة في الزاوية اليسرى السفلية لحفظ الصورة.

- حدد حفظ في الملفات أو حفظ في الصور بعد النقر على زر تم.

-يمكن الوصول إلى صورة قياس الارتفاع ومشاركتها بسهولة وقتما تشاء على آيفون باستخدام الصور أو الملفات.