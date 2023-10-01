شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متلازمة رؤية الهاتف الذكى.. 6 أشياء يجب عليك فعلها لحماية عينيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد صعوبة الرؤية بسبب ساعات طويلة من استخدام الهاتف المحمول أو الكمبيوتر ليست ظاهرة جديدة بالنسبة لكثير من الناس، حيث يشبه إجهاد العين الناتج عن استخدام الهاتف إلى حد كبير أعراض إجهاد العين على الكمبيوتر، في حين أن متلازمة رؤية الهاتف الذكي أو SVS لا يمكن أن تسبب العمى، إلا في حالات نادرة، فمن المؤكد أنها يمكن أن تؤذي البصر إذا تركت دون علاج. فيما يلي نصائح بسيطة حول كيفية حماية عينيك أثناء استخدام الهواتف الذكية.

زيادة حجم النص

تسمح لك جميع الهواتف الذكية بتغيير إعدادات التباين والسطوع والنص لتقليل إجهاد العين. قم بزيادة حجم النص، حيث أن النص الصغير يضع المزيد من الضغط على عينيك.

خفض سطوع الشاشة

تغيير آخر يجب إجراؤه على الشاشة هو تقليل سطوع الشاشة. يمكنك أيضًا تشغيل إعدادات السطوع التلقائية للسماح لهاتفك بالتكيف حسب البيئة الخاصة بك.

أترك مسافة

وفقًا للخبراء، يجب أن تكون قادرًا على رؤية كل شيء على شاشة هاتفك من مسافة تتراوح بين 16 و18 بوصة. لذلك، لا تمسك هاتفك قريبًا جدًا. في حالة اضطرارك لذلك، فكر في تكبير الشاشة بدلاً من ذلك.

استخدم الوضع الليلي

تأتي معظم الهواتف الذكية هذه الأيام مزودة بميزة الوضع الليلي التي تجعل من السهل تقليل الضغط على عينيك تلقائيًا أثناء الليل.

لا تنس أن ترمش

تأكد من وميضك بانتظام أثناء قراءة المحتوى على الهاتف. في كثير من الأحيان، نركز بشدة على المحتوى لدرجة أننا ننسى أن نرمش، وهو أمر مهم لأن ذلك يمنح أعيننا الراحة ويقلل من إجهادها. في كل مرة نرمش فيها، نحافظ على رطوبة أعيننا ونعيد تركيز أعيننا.

لا تقرأ أبدًا أو تشاهد على هاتفك في الظلام

تأكد من عدم مشاهدة أو تشغيل أي شيء على هاتفك في الأماكن المظلمة. من المهم التأكد من أن البيئة المحيطة مضاءة جيدًا.