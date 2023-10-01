شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أبرز ألعاب الفيديو لشهر أكتوبر.. القائمة الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر شهر أكتوبر مليئًا ببعض الإصدارات لهذا العام، حيث من المنتظر أن يتم تركيز عدد أكبر من الألعاب رفيعة المستوى في فترة زمنية أقصر بكثير، وفيما يلى أبرز الألعاب التى سيتم الكشف عنها خلال هذا الشهر كما يلى:

لعبة Wargroove 2 - تصل فى 5 أكتوبر

Assassin’s Creed Mirage - تصل فى الخامس من أكتوبر

يتم وصف Assassin's Creed Mirage على أنها عودة إلى المسلسل المليء بالحركة والمغامرة، إذ تعود اللعبة إلى الشرق الأوسط حيث ستلعب بشخصية Basim، وهي شخصية قد يتعرف عليها عشاق AC من Valhalla عندما يأتي إلى شخصيته كشخص مخفي، وهو أسلاف Assassins.

كما شاركت "يوبيسوفت" في لعبة Assassin’s Creed، كما توجد لعبة للهواتف المحمولة، Assassin’s Creed Jade، وثلاثة مشاريع أخرى من Assassin’s Creed - تصل فى Hexe، وRed، وInfinity - تصل فى والتي لا نزال ننتظر تفاصيلها.

لعبة Detective Pikachu - تصل فى 6 أكتوبر

NHL 24 - تصل فى 6 أكتوبر

Forza Motorsport - تصل فى 10 أكتوبر

Roblox on PlayStation - تصل فى 10 أكتوبر

Honkai: Star Rail on PS5 - تصل فى 11 أكتوبر

Lords of the Fallen - تصل فى13 أكتوبر

Hellboy Web of Wyrd - تصل فى18 أكتوبر

Sonic Superstars - تصل فى 17 أكتوبر

Sonic Superstars ليست لعبة Sonic Mania 2، ولكن انطلاقًا من جميع العروض الترويجية التي رأيتها، قد تكون كذلك أيضًا، ومثل Mania، تجمع Superstars بين التمرير الجانبي الكلاسيكي ثنائي الأبعاد وريمكسات Sonic الحديثة مثل وحدات الطاقة الجديدة والتعاون بين أربعة لاعبين.

Gargoyles Remastered - تصل فى 19 أكتوبر

The 7th Guest VR - تصل فى19 أكتوبر

Super Mario Bros. Wonder - تصل فى 20 أكتوبر

سيضع الجميع أعينهم على Super Mario Bros. Wonder، حيث لا يقتصر الأمر على إطلاق لعبة ماريو في الوقت المناسب لموسم شراء Switch للعطلات فحسب، بل ستكون أيضًا المرة الأولى التي لا يلعب فيها تشارلز مارتينيت، مؤدي صوت ماريو منذ فترة طويلة، دور السباك الفخري، وكانت نينتندو متكتمة بشأن من يجب أن تتدخل في ملابس العمل، قائلة إننا سنعرف عندما نجمع الاعتمادات في Wonder، لذا توقع من الأشخاص تسريع اللعبة حتى نتمكن أخيرًا من معرفة ذلك.

Marvel’s Spider-Man 2 - تصل فى 20 أكتوبر

مايلز موراليس وبيتر باركر هما رجلان عظيمان من رجال العناكب يعملان معًا بشكل رائع، في Marvel's Spider-Man 2 ، سنتمكن من التنقل عبر شبكة الإنترنت عبر نيويورك، واللعب بشخصية مايلز أو بيتر للقضاء على مجموعة من التهديدات بما في ذلك Venom وKraven.

Metal Gear Solid Collection - تصل فى24 أكتوبر

Cities: Skylines II - تصل فى 24 أكتوبر

Dave the Diver on Switch - تصل فى 26 أكتوبر

Ghostrunner 2 - تصل فى 26 أكتوبر

Ghostrunner 2 - تصل فى 27 أكتوبر

Alan Wake 2 - تصل فى 27 أكتوبر

بعد ثلاثة عشر عامًا من إطلاق اللعبة الأولى، يعود Alan Wake لحل جرائم القتل الأكثر خطورة، ويعد Alan Wake 2، الذي سيتم إطلاقه في أكتوبر، بمثابة هدية للأشخاص الذين يحبون الموسم المخيف. إنها ليست لعبتي نوعًا ما، لكن الكثير من الأشخاص الذين أثق بآرائهم وأقدرهم مهووسون بهذا الأمر بشدة، وأنا سعيد من أجلهم.