تكنولوجيا: الكشف عن تاريخ إطلاق هاتف Samsung Galaxy S23 FE في الهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في الأسبوع الماضي، أنشأت Amazon.in صفحة ترويجية لجهاز Samsung Galaxy S23 FE على موقعها على الإنترنت، لتكشف عن إطلاق الهاتف الذكي في الهند في شهر أكتوبر.

والآن، كشف قسم سامسونج الهندي أن هاتف Galaxy S23 FE سيصل خلال الأسبوع المقبل في الهند، بالتحديد في 4 أكتوبر.

وقامت شركة سامسونج الكورية بتحديث الصورة البارزة لحساب X الخاص بها، والتي تتضمن ثلاث كاميرات مع نص “The New Epic” و“Launching on October 4”. لم تذكر شركة سامسونج اسم الهاتف الذكي، لكننا نعلم أن هذا الإعلان التشويقي المحدد يشير إلى Galaxy S23 FE.

ونشرت الشركة ايضًا صورة على منصة X لجهاز Galaxy Tab الجديد، والذي يمكن أن يكون Galaxy Tab S9 FE. علاوةً على ذلك، قامت أمازون بتحديث صفحتها الترويجية للتشويق لسماعات Galaxy Buds FE.

ومع ذلك، لم تكشف سامسونج أي شيء عن هاتف Galaxy S23 FE حتى الآن، لكن الشائعات تزعم أن الهاتف الذكي سيأتي بشاشة 6.4 بوصة من نوع Dynamic AMOLED بدقة FullHD+ مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجابايت/8 جيجابايت، وتخزين بسعة 128 جيجابايت/256 جيجابايت، وبطارية تبلغ 4500 مللي أمبير مع شحن سلكي بقوة 25 واط.

يشاع أيضًا أن هاتف Galaxy S23 FE يتميز بكاميرا امامية بدقة 10 ميجابكسل، مع إعداد الكاميرا الثلاثية من الخلف والذي يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل (مع مستشعر OIS)، وكاميرا مقربة بدقة 12 ميجابكسل، ووحدات فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل.

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