شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وكالة الأمن القومى الأمريكية تنشئ مركزا جديدا للحماية من الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وكالة الأمن القومي الأمريكية (NSA) إنشاء مركز مخصص لأمن الذكاء الاصطناعي، وفقًا لما أوردته وكالة أسوشييتد برس، وتأتي هذه الخطوة بعد أن بدأت الحكومة في الاعتماد بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي، ودمج خوارزميات متعددة في أنظمة الدفاع والاستخبارات.

وسيعمل المركز الأمني ​​على حماية هذه الأنظمة من السرقة والتخريب، بالإضافة إلى حماية البلاد من التهديدات الخارجية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وفقا لتقرير engadget.

تم الإعلان عن تحرك وكالة الأمن القومي الأخير نحو أمن الذكاء الاصطناعي من قبل المدير العام المنتهية ولايته بول ناكاسوني، ويقول إن القسم سيعمل تحت مظلة مركز التعاون في مجال الأمن السيبراني الموجود مسبقًا.

ويعمل هذا الكيان مع الصناعة الخاصة والشركاء الدوليين لحماية الولايات المتحدة من الهجمات الإلكترونية القادمة من الدول ذات حملات قرصنة وبرمجيات خبيثة نشطة.

على سبيل المثال، أصدرت الوكالة تحذيرًا هذا الأسبوع يشير إلى أن المتسللين يستهدفون الهيئات الحكومية والصناعية وشركات الاتصالات عبر البرامج الثابتة لجهاز التوجيه المخترق، وهناك أيضًا شبح التدخل في الانتخابات.

وبما أن الذكاء الاصطناعي يهدد بتعزيز قدرات هذه الجهات الفاعلة السيئة، فإن حكومة الولايات المتحدة سوف تتطلع إلى هذا القسم الأمني ​​الجديد لمواكبة ذلك، وقررت وكالة الأمن القومي إنشاء الوحدة بعد إجراء دراسة أشارت إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي سيئة التأمين تشكل تحديًا كبيرًا للأمن القومي، وقد تفاقم هذا الأمر بسبب زيادة تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية التي تشير وكالة الأمن القومي إلى أنه يمكن استخدامها لأغراض جيدة وسيئة.

ويقول ناكاسوني إن المنظمة ستصبح "النقطة المحورية لوكالة الأمن القومي للاستفادة من رؤى الاستخبارات الأجنبية، والمساهمة في تطوير أفضل الممارسات والمبادئ التوجيهية والمبادئ والتقييم والمنهجية وأطر المخاطر" لكل من أمن الذكاء الاصطناعي ولهدف التطوير الآمن واعتماد الذكاء الاصطناعي.