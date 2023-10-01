تكنولوجيا: ظهور صندوق البيع بالتجزئة لهاتف Google Pixel 8

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهر صندوق البيع بالتجزئة لجهاز Google Pixel 8 الذي سيصل في 4 أكتوبر، مما يؤكد تسريبات التصميم السابقة لأنه يحتوي على صورة للجانب الخلفي لجهاز Pixel 8 الذي يضم كاميرتين وفلاش LED.

من الجهة الخلفية للصندوق، سترى بعض مواصفات Pixel 8: بما في ذلك اتصال 5G Sub-6، وشاشة 6.2 بوصة، وسعة تخزين 128 جيجابايت.

يُسمى نموذج الألوان المحدد هذا Hazel، ويكشف الملصق أن الصندوق سيأتي مزودًا بكابل شحن وكابل شحن. ولا يكشف صندوق البيع بالتجزئة الخاص بـ Google Pixel 8 عن أي شيء آخر.

يمكنك التحقق من الصورة أدناه للحصول على جميع المواصفات وخيارات الألوان الخاصة بـ Pixel 8 duo.

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