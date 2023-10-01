شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تهديدات الهواتف المحمولة تسجّل ارتفاعًا في الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت كاسبرسكي تقريراً جديداً حول آليات التهديدات الإلكترونية المنتشرة عبر الأجهزة المحمولة في الربع الثاني من العام الجاري 2023، وأظهر تزايد التهديدات التي تتعرض لها الأجهزة المحمولة.

وفي الوقت الذي يزداد فيه مستوى اعتماد المستخدمين على أجهزتهم لمشاركة البيانات الشخصية والاتصال بشبكات الشركات، ارتفع بالتوازي مع ذلك عدد تهديدات الأجهزة المحمولة المكتشفة بشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا بنسبة 5% في الربع الثاني 2023، مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي.

وتم الحصول على إحصاءات التهديدات الواردة في التقرير على الأجهزة المزودة بنظام التشغيل "أندرويد"، لاستحواذه على حصة سوقية كبيرة في هذه المنطقة.

ولا تعتبر الأجهزة المعتمدة على نظام "أبل" محصنة ضد التهديدات السيبرانية حيث كشف تقرير كاسبرسكي عن هجوم التثليث كأحدث مثال على ذلك، ولكن من الصعب مراقبتها بسبب التفاصيل المتعلقة بنظام التشغيل.

وتعتبر البرامج الإعلانية والتهديدات المصرفية عبر الهواتف المحمولة من بين أكثر تهديدات الأجهزة المحمولة انتشاراً، والتي تم اكتشافها في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا.

وشهد الربع الثاني من العام الحالي ارتفاعاً كبيراً في البرامج الإعلانية المكتشفة على مستوى المنطقة، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي 2022، وكانت بواقع 94% في نيجيريا، و49% في تركيا، و27% في جنوب إفريقيا، و39% في كينيا، و6% في الشرق الأوسط.

وتشكل أحصنة طروادة المصرفية المستخدمة للبحث عن البيانات المتعلقة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت وأنظمة الدفع الإلكتروني، تهديداً آخر مثيراً للقلق لمستخدمي الهواتف المحمولة.

ويوصي التقرير باتباع ما يلي: قم بتحميل التطبيقات من المتاجر الرسمية مثل Apple AppStore أو Google Play أو Amazon Appstore ، مع العلم أن هذه التطبيقات من الأسواق المذكورة ليست آمنة بنسبة 100%، ولكن على الأقل يتم فحصها من قبل المشرفين، كما تستخدم بعض أنظمة وأدوات الترشيح، ويتعذّر على كافة التطبيقات الوصول إلى هذه المتاجر. وينصح بالاطلاع على مراجعات المستخدمين حول التطبيقات للتعرف على أي تعليقات سلبية تتعلق بوظائفها.

التحقق من أذونات التطبيقات التي تستخدمها، والتفكير جيداً قبل السماح بتحميل أي منها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأذونات عالية المخاطر مثل الخدمات التي تتيح الوصول للمعلومات الحساسة.

يمكن الاعتماد على الحلول الأمنية الموثوقة للهواتف المحمولة، لأنها تساعد في اكتشاف التطبيقات الخبيثة والبرامج الإعلانية قبل أن تتمكن من تدمير جهازك.

تحديث نظام التشغيل والتطبيقات المهمة عند توافر التحديثات. ويمكن حل العديد من مشاكل السلامة عن طريق تثبيت إصدارات محدثة من البرامج.

تعزيز الحماية السيبرانية على جميع المستويات في قطاع الهواتف المحمولة، بما في ذلك أمن المستخدمين، من خلال توفير خدمات الأمن السيبراني المصممة خصيصاً.