شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تلسكوب إقليدس يواجه مشكلة في نظام التوجيه بعد أشهر من إطلاقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه تلسكوب إقليدس الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، والذي تم إطلاقه في يوليو من هذا العام للتحقيق في ألغاز المادة المظلمة والطاقة المظلمة، مشكلات أثناء مرحلة التشغيل، ذلك على الرغم من أن صور المعايرة المبكرة بدت جيدة، إلا أنه منذ ذلك الحين واجه التلسكوب مشاكل مع الأداة التي تساعده في تحديد موضعه عن طريق التثبيت على نجوم معينة، تسمى مستشعر التوجيه الدقيق.

وفشل مستشعر التوجيه الدقيق بشكل متقطع في التثبيت على النجوم، مما يجعل من الصعب توجيه التلسكوب في الاتجاه الصحيح.

عند العمل بشكل صحيح، تنتقل البيانات من مستشعر التوجيه الدقيق إلى نظام التحكم في اتجاه المركبة الفضائية ومدارها، مما يبقيها في الاتجاه الصحيح، نظرًا لأن هذا لم يكن يعمل على النحو المنشود، فقد تم تمديد مرحلة تشغيل التلسكوب حتى تتمكن الفرق من التحقيق في المشكلة، حسبما نقلت Digitartlends.

وقال مدير عمليات إقليدس أندرياس رودولف في بيان " التوجيه الجيد لإقليدس يثير قلقنا جميعًا، لقد كانت الفرق في القلب الفني لوكالة الفضاء الأوروبية (ESTEC)، ومركز التحكم في المهمة (ESOC)، ومركز علم الفلك (ESAC)، والصناعة تعمل ليل نهار، بلا كلل لعدة أشهر، ولا أستطيع أن أشكرهم بما فيه الكفاية على تصميمهم على حل المشكلة، "الاختبارات الأولية تبدو جيدة. لقد وجدنا العديد من النجوم في جميع اختباراتنا، وعلى الرغم من أنه من السابق لأوانه الاحتفال وهناك حاجة إلى مزيد من الملاحظات، إلا أن العلامات مشجعة للغاية."

أنشأت الفرق برنامجًا محدثًا لمعالجة المشكلة، وعمل إصلاح البرنامج على نسخة تجريبية من المركبة الفضائية والتي يتم الاحتفاظ بها تحت مراقبة المهمة. تم إرسال التحديث إلى التلسكوب أيضًا، وستقوم الفرق باختبار التلسكوب لمعرفة ما إذا كان يساعد في حل المشكلة.

وقال جوزيبي راكا، مدير مشروع إقليدس: "من الواضح أن هذا هو المكان الذي سيكون لدينا فيه الاختبار الحقيقي للحقيقة، حيث أن الصور العلمية فقط هي التي يمكن أن تزودنا باليقين المطلق بأن تأشير إقليدس يعمل بشكل جيد"، "كل الأدلة تجعلنا متفائلين للغاية"." سنستمر في إبقاء أصابعنا متقاطعة بإحكام، ولكن إعادة تشغيل مرحلة التحقق من الأداء تقترب كل يوم."