تكنولوجيا: قلم Apple Pencil 3 يأتي برأس مغناطيسي قابل للتبديل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة ابل في العمل على تطوير الجيل الثالث من قلم Apple Pencil، ولقد أشارت بعض التسريبات إلى أن Apple Pencil 3 يأيت بطرف مغناطيسي قابل للتبديل.

توفر ابل في الأسواق الجيل الثاني من قلم Apple Pencil الذي يدعم مستخدمي أجهزة iPad Pro منذ عام 2018، ورغم تأكيد عدد من التقارير على تطوير ابل لإصدار جديد، إلا أن عملاق التكنولوجيا لم تقدم تحديث للقلم حتى الآن، حيث يعتمد مستخدمي الجيل الثالث من أجهزة iPad Pro على الإصدار الحالي من Apple Pencil.

ولقد نشرت تسريبات عبر “Majin Bu” على منصة X، والتي كشفت عن صور ثلاثية الأبعاد لقلم Apple Pencil 3 الذي يظهر برؤوس مغناطيسية تدعم التبديل، وهي ترقية للجيل الثاني من Apple Pencil.

وتوضح التسريبات أن الأطراف القابلة للتبديل تهدف إلى دعم المستخدم بتخصيص Pencil 3 لدعم مهام محددة بكفاءة أعلى، مثل مهام الرسم، أو التلوين أو تدوين الملاحظات، كما أن ميزة إستبدال طرق القلم ستدعم المستخدم في حالة تعرض الطرف الرئيسي للتلف.

من جانب أخر تكشف الصور ثلاثية الأبعاد عن ثلاثة أحجام لطرق قلم Pencil 3، مع سماكة مختلفة لكل حجم.

يذكر أن ابل قد سجلت براءة إختراع لرؤوس القلم المغناطيسية القابلة للتبديل في 2021، لذا قد تؤكد ابل قريباً على هذه التسريبات بالإعلان الرسمي عن القلم.

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