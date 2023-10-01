تكنولوجيا: هوندا تكشف في سوق اليابان عن سيارتها الكهربائية Honda N-Van e

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تنطلق سيارة Honda N-Van e الكهربائية الجديدة من شركة هوندا في سوق اليابان بميزة دعم قطع مسافة 130 ميل، كما تدعم توفير طاقة إحتياطية للمنزل.

قدمت شركة Honda شاحنة N-Van e الكهربائية لدعم الإستخدام الشخصي أو التجاري، كما تتميز بتصميم يحاكي N-Van التي تعمل بالغاز والتي قدمت من هوندا في شهر ديسمبر من العام الماضي.

ولقد صمم مقاوم الصدمات الأمامي في سيارة N-Van e من مواد معاد تدويرها، كما تم تثبيت البطارية في الجزء السفلي لأرضية الشحن في السيارة، بينما يتميز التصميم الداخلي للسيارة بإتساع أكبر.

وتدعم المقاعد الخلفية في سيارة Honda N-Van e الطي لتوفير مساحة أكبر للأمتعة أو البضائع، ومن المقرر أن تتوفر السيارة بثلاثة من الإصدارات هم L4 وFUN وL2.

أيضاً يمكن لسيارة Honda N-Van e أن تشكل محطة طاقة إحتياطية متنقلة للمستخدم، لشحن الأجهزة المتنوعة عبر منفذ خاص للطاقة، ويمكن للسيارة أن توفر طاقة بقدرة 1500W.

كما يدعم التصميم الداخلي للسيارة عملية تفريغ وتحميل السيارة بسلاسة، أيضاً يمكن لشاحنة Honda N-Van e قطع مسافة 130 ميل، مع نمط ECON يدعم خفض الطاقة المستهلكة في السيارة ومنها الطاقة المستهلكة في المكيف وذلك بهدف قطع مسافة أكبر.

ومن المقرر أن تتوفر Honda N-Van e في سوق اليابان بدءاً من الربيع المقبل، على أن يتم عرض النموذج الأولي للشاحنه في معرض Japan Mobility الذي ينطلق في اليابان في 28 من أكتوبر.

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