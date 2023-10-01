حمل خلفيات iPhone 15 وiPhone 15 Plus بدقة عالية

مع اطلاق iPhone 15 وiPhone 15 Plus أطلقت Apple خلفيات جديدة للهواتف الرائدة والتي تحمل نوعًا من تصميم الهاتف في الخلفية، كعادة أي شركة فيجب ان يكون هناك مجموعة خلفيات جديدة مع أي هاتف جديد تطلقه الشركة، ايفون 15 وايفون 15 بلس يصدران بخلفيات ذات الوان فاتحة وبجودة ممتازة مناسبة لهم، في هذا المقال نعرض لكم خلفيات الهواتف الجديدة لتحميلها بكل سهولة.

خلفيات iPhone 15 وiPhone 15 Plus

الخلفيات الجديدة تأتي بتصميم مشابه لتصميم الهواتف انفسهم باستخدام نفس الوان الأجهزة الجديدة مع تعديل بسيط في الألوان لتصبح مزيجًا بين الألوان الواضحة والباهتة مثل الهواتف، الهواتف بشكل عام اتخذت تصميم الألوان الباهتة من ناحية الظهر مع وضوح بعض الألوان عند الإطار، نفس التصميم نستطيع رؤيته في الخلفيات الجديدة، لدينا 5 خلفيات كل خلفية مناسبة للون من الوان الهاتف، يمكنك مشاهدة الخلفيات بالأسفل ومن ثم تحميلها بجودة عالية من خلال الرابط الموجود في نهاية المقال.

شاهد خلفيات هاتفي ايفون 15 وايفون 15 بلس

تحميل الخلفيات