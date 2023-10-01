شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف ستكون أطول رحلة استكشافية منفردة في العالم عبر القطب الجنوبى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيبدأ سام كوكس، 34 عامًا، من ديفون، رحلة تزيد طولها عن 1200 ميل (2000 كيلومتر) في محاولة لإكمال أطول عبور منفرد للقارة القطبية الجنوبية في نوفمبر، حيث خطط سام لرحلة استكشافية قياسية عبر 5.5 مليون ميل مربع من البرية القاحلة المتجمدة.

وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سيذهب سام بمفرده تمامًا وبدون أي معدات تتجاوز ما يستطيع حمله بنفسه، سيتزلج سام في درجات حرارة باردة تصل إلى -50 درجة مئوية على طول طريق أطول بـ 310 أميال (500 كم) من أي شيء تم تجربته، وبدءًا من ساحل جزيرة بيركنر، سيسافر سام إلى القطب الجنوبي ثم إلى الساحل البعيد للقارة عند نهر ريدي الجليدي عبر رف روس الجليدي.

إذا أكمل الرحلة، فسيدخل سام في كتب الأرقام القياسية جنبًا إلى جنب مع أعظم الأسماء في استكشاف القطب الجنوبي بما في ذلك إرنست شاكلتون، ودوجلاس موسون، ولو رود.

وقال سام: "لقد انتهى الموسم للتو، وكانت الظروف سيئة للغاية، لذلك كان الناس يكافحون حقًا لقطع المسافات التي يحتاجون إليها"، مضيفا "إذا اضطررت إلى أخذ يوم إجازة، فيجب أن أقطع مسافة 25 كيلومترًا على مدار 75 يومًا، وكل ذلك يتراكم وما يبدأ بمسافة 500 متر إضافية يوميًا يتحول إلى كيلومتر إضافي ثم يتحول إلى كيلومترين إضافيين يوميًا".

وقال سام: "يتعلق الأمر بالبناء بمستوى أقل كثافة وطول أطول لتطوير القدرة على التحمل القلب والأوعية الدموية لتمكين نفسي من الذهاب أبعد قليلاً، وأطول قليلاً، وأسرع قليلاً"، مضيفا "بعد 13 عامًا في مشاة البحرية، يقول سام بكل تواضع أنه يتمتع بمستوى لائق من اللياقة البدنية".

تضمنت الاستعدادات الإضافية العمل على تدريبات التحمل منخفضة الكثافة، وزيادة الوزن للرحلة، بالإضافة إلى القيام بعدد من الرحلات الاستكشافية التدريبية أو الأقصر.

يعمل سام أيضًا مع الدكتور بارني وينرايت، وهو متخصص في رياضة التحمل وزميل أبحاث كبير في جامعة ليدز بيكيت، للتأكد من أنه على مستوى التحدي.

يقول الدكتور وينرايت إن أحد الاختلافات الكبيرة بين ما يحتاج سام ليكون جاهزًا له وما قد يحتاجه الرياضي العادي هو مستوى إنتاج الطاقة المطلوب، حيث أكد سام "سأحتاج إلى تناول 7600 سعرة حرارية يوميًا لتزويدي بالطاقة خلال رحلة الـ 1240 ميلًا في ظروف -50 درجة مئوية".